Γιατί κοιμόμαστε όλο και χειρότερα – Ποιοι είναι οι σύγχρονοι εχθροί του ύπνου
Γιατί κοιμόμαστε όλο και χειρότερα – Ποιοι είναι οι σύγχρονοι εχθροί του ύπνου
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο ποιοτικός ύπνος γίνεται ολοένα πιο δύσκολος και εξηγούν γιατί η λύση δεν βρίσκεται μόνο στις καθημερινές μας συνήθειες
Οι περισσότερες συμβουλές για καλύτερο ύπνο επικεντρώνονται σε όσα μπορούμε να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, όπως το να διατηρήσουμε ένα σταθερό ωράριο ύπνου και να κρατήσουμε το κινητό μακριά από το κρεβάτι. Τι συμβαίνει, όμως, όταν το πρόβλημα βρίσκεται και έξω από την κρεβατοκάμαρα;
Η κλιματική αλλαγή, οι ολοένα θερμότερες νύχτες, η 24ωρη οικονομία, η εργασία σε βάρδιες και η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργούν ένα περιβάλλον που δυσκολεύει τον επαρκή και ποιοτικό ύπνο, προειδοποιούν επιστήμονες σε νέα εργασία που δημοσιεύθηκε στο Journal of Sleep Research.
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Η κλιματική αλλαγή, οι ολοένα θερμότερες νύχτες, η 24ωρη οικονομία, η εργασία σε βάρδιες και η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργούν ένα περιβάλλον που δυσκολεύει τον επαρκή και ποιοτικό ύπνο, προειδοποιούν επιστήμονες σε νέα εργασία που δημοσιεύθηκε στο Journal of Sleep Research.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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