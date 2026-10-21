Καρκίνος παγκρέατος: Νέα θεραπεία παρατείνει την επιβίωση – Διαθέσιμη σε ασθενείς στην Ελλάδα

Μια νέα στοχευμένη θεραπεία δημιουργεί σημαντικές προσδοκίες για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, καταγράφοντας ουσιαστικό όφελος στην επιβίωση - Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα και πώς μπορούν οι ασθενείς στην Ελλάδα να αποκτήσουν πρόσβαση