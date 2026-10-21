Καρκίνος παγκρέατος: Νέα θεραπεία παρατείνει την επιβίωση – Διαθέσιμη σε ασθενείς στην Ελλάδα
Καρκίνος παγκρέατος: Νέα θεραπεία παρατείνει την επιβίωση – Διαθέσιμη σε ασθενείς στην Ελλάδα
Μια νέα στοχευμένη θεραπεία δημιουργεί σημαντικές προσδοκίες για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, καταγράφοντας ουσιαστικό όφελος στην επιβίωση - Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα και πώς μπορούν οι ασθενείς στην Ελλάδα να αποκτήσουν πρόσβαση
Ο καρκίνος του παγκρέατος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης Ογκολογίας, καθώς χαρακτηρίζεται από επιθετική βιολογική συμπεριφορά, συχνά καθυστερημένη διάγνωση και περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές στα προχωρημένα στάδια. Παρότι η επιστημονική πρόοδος έχει μεταβάλει ουσιαστικά την πρόγνωση πολλών κακοηθειών, η αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.
Παγκοσμίως καταγράφονται περίπου 500.000 νέες διαγνώσεις ετησίως, ενώ η πενταετής επιβίωση παραμένει χαμηλή, κυρίως επειδή η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται όταν δεν είναι πλέον δυνατή η χειρουργική εξαίρεσή της. Η απουσία ειδικών συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια, σε συνδυασμό με την ταχεία εξέλιξη της νόσου, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικότερων θεραπευτικών στρατηγικών.
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Παγκοσμίως καταγράφονται περίπου 500.000 νέες διαγνώσεις ετησίως, ενώ η πενταετής επιβίωση παραμένει χαμηλή, κυρίως επειδή η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται όταν δεν είναι πλέον δυνατή η χειρουργική εξαίρεσή της. Η απουσία ειδικών συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια, σε συνδυασμό με την ταχεία εξέλιξη της νόσου, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικότερων θεραπευτικών στρατηγικών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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