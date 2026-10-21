Καρκίνος παγκρέατος: Νέα θεραπεία παρατείνει την επιβίωση – Διαθέσιμη σε ασθενείς στην Ελλάδα
YGEIAMOU.GR
ΕΚΠΑ Καρκίνος του παγκρέατος

Καρκίνος παγκρέατος: Νέα θεραπεία παρατείνει την επιβίωση – Διαθέσιμη σε ασθενείς στην Ελλάδα

Μια νέα στοχευμένη θεραπεία δημιουργεί σημαντικές προσδοκίες για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, καταγράφοντας ουσιαστικό όφελος στην επιβίωση - Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα και πώς μπορούν οι ασθενείς στην Ελλάδα να αποκτήσουν πρόσβαση

Καρκίνος παγκρέατος: Νέα θεραπεία παρατείνει την επιβίωση – Διαθέσιμη σε ασθενείς στην Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Ο καρκίνος του παγκρέατος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης Ογκολογίας, καθώς χαρακτηρίζεται από επιθετική βιολογική συμπεριφορά, συχνά καθυστερημένη διάγνωση και περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές στα προχωρημένα στάδια. Παρότι η επιστημονική πρόοδος έχει μεταβάλει ουσιαστικά την πρόγνωση πολλών κακοηθειών, η αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Παγκοσμίως καταγράφονται περίπου 500.000 νέες διαγνώσεις ετησίως, ενώ η πενταετής επιβίωση παραμένει χαμηλή, κυρίως επειδή η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται όταν δεν είναι πλέον δυνατή η χειρουργική εξαίρεσή της. Η απουσία ειδικών συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια, σε συνδυασμό με την ταχεία εξέλιξη της νόσου, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικότερων θεραπευτικών στρατηγικών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης