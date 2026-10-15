Καρκίνος μαστού: Πότε ξεκινά ο έλεγχος – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται
Καρκίνος μαστού: Πότε ξεκινά ο έλεγχος – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται
Μαστογραφία, υπερηχογράφημα, κλινική εξέταση και αυτοεξέταση συνθέτουν τον τακτικό έλεγχο, ενώ ορισμένες αλλαγές στον μαστό πρέπει να αξιολογούνται άμεσα από ειδικό, επισημαίνει ο κ. Αθανάσιος Γ. Κοκολάκης, Χειρουργός Μαστού - Μαστολόγος, MD, PhD, Συνεργάτης της Κλινικής «Κυανούς Σταυρός» Θεσσαλονίκης
Ο καρκίνος του μαστού, στις μέρες μας, αποτελεί το συχνότερο καρκίνο στο γυναικείο πληθυσμό, ενώ εξαιρετικά σπάνια εμφανίζεται και στους άνδρες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις αναπτυγμένες χώρες, μεταξύ τον οποίων και η Ελλάδα, υπολογίζεται ότι μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή της από καρκίνο του μαστού (περίπου 12%). Τα δεδομένα αυτά έχουν συντελέσει στην καθιέρωση προγράμματος προληπτικού ελέγχου, το οποίο έχει ως στόχο να ανιχνεύει τη νόσο σε πρώιμο στάδιο.
Η πρόληψη αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτει η ιατρική επιστήμη για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ειδικότερα, στον καρκίνο του μαστού, όταν πρόκειται για εύρημα του προληπτικού ελέγχου, η ίαση επιτυγχάνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποφεύγοντας, μάλιστα, τις περισσότερες φορές, μακροχρόνιες θεραπείες. Υπάρχουν ξεκάθαρες παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο προληπτικός έλεγχος καθώς και τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού.
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Η πρόληψη αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτει η ιατρική επιστήμη για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ειδικότερα, στον καρκίνο του μαστού, όταν πρόκειται για εύρημα του προληπτικού ελέγχου, η ίαση επιτυγχάνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποφεύγοντας, μάλιστα, τις περισσότερες φορές, μακροχρόνιες θεραπείες. Υπάρχουν ξεκάθαρες παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο προληπτικός έλεγχος καθώς και τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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