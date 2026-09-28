Ποιο φάρμακο κατάφερε να μειώσει τις κρίσεις ημικρανίας με αύρα κατά 80%
YGEIAMOU.GR
Ημικρανία Εγκέφαλος

Ποιο φάρμακο κατάφερε να μειώσει τις κρίσεις ημικρανίας με αύρα κατά 80%

Η λαμοτριγίνη, η οποία χρησιμοποιείται στην επιληψία και τη διπολική διαταραχή, έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μελέτη 81 ασθενών

Ποιο φάρμακο κατάφερε να μειώσει τις κρίσεις ημικρανίας με αύρα κατά 80%
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η ημικρανία δεν εξαντλείται στον πονοκέφαλο. Για ορισμένους ασθενείς, οι οπτικές διαταραχές, το μούδιασμα ή η δυσκολία στην ομιλία που χαρακτηρίζουν την αύρα είναι το πιο εξουθενωτικό κομμάτι της νόσου. Σε αυτή την ομάδα στρέφεται μια σουηδική έρευνα, εξετάζοντας τις δυνατότητες ενός ήδη διαθέσιμου φαρμάκου: της λαμοτριγίνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο EurekAlert!, η χορήγησή της συνδέθηκε με υποχώρηση των ημερών με αύρα από 6,9 σε 1,4 τον μήνα, κατά μέσο όρο. Πρόκειται για μείωση περίπου 80%, σε μελέτη 81 ασθενών που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Neurology.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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