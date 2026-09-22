Γιατί κάποιοι κρύβουν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ – Το τίμημα της «μάσκας»

Μπορεί κάποιος να φαίνεται απόλυτα συγκεντρωμένος, οργανωμένος και συνεπής, ενώ στην πραγματικότητα καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για να κρύψει τις δυσκολίες της ΔΕΠΥ - Μια ψυχίατρος εξηγεί τις συμπεριφορές που μπορεί να λειτουργούν ως «μάσκα»