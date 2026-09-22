Γιατί κάποιοι κρύβουν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ – Το τίμημα της «μάσκας»
Γιατί κάποιοι κρύβουν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ – Το τίμημα της «μάσκας»
Μπορεί κάποιος να φαίνεται απόλυτα συγκεντρωμένος, οργανωμένος και συνεπής, ενώ στην πραγματικότητα καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για να κρύψει τις δυσκολίες της ΔΕΠΥ - Μια ψυχίατρος εξηγεί τις συμπεριφορές που μπορεί να λειτουργούν ως «μάσκα»
Παρότι η ενημέρωση σχετικά με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μαζί με τις διαγνώσεις, μια κατάσταση που συνδέεται με τη διαταραχή δεν έχει φωτιστεί το ίδιο. Πολλά άτομα προσπαθούν να αποκρύψουν τα συμπτώματά τους, σε ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως ADHD masking, ένα «καμουφλάρισμα» της ΔΕΠΥ, όρος που περιγράφει τις συμπεριφορές που υιοθετεί ένα άτομο για να κρύψει ή να αντισταθμίσει τις δυσκολίες και τα συμπτώματά του.
Η προσπάθεια αυτή μπορεί να βοηθά το άτομο να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις, έχει όμως και τίμημα: άγχος, υπερπροσπάθεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξουθένωση. «Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ατόμου και της άμεσης οικογένειάς του και της κοινωνίας γενικότερα», λέει στον Independant ο Δρ. Ahmed Shoka, σύμβουλος ψυχίατρος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η προσπάθεια αυτή μπορεί να βοηθά το άτομο να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις, έχει όμως και τίμημα: άγχος, υπερπροσπάθεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξουθένωση. «Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ατόμου και της άμεσης οικογένειάς του και της κοινωνίας γενικότερα», λέει στον Independant ο Δρ. Ahmed Shoka, σύμβουλος ψυχίατρος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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