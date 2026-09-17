Μεγάλωσε την κόρη του με σχιζοφρένεια – Οι πολύτιμες συμβουλές ενός πατέρα-φροντιστή
Μεγάλωσε την κόρη του με σχιζοφρένεια – Οι πολύτιμες συμβουλές ενός πατέρα-φροντιστή
Πώς αλλάζει μια οικογένεια όταν ένα παιδί διαγνωστεί με σοβαρή ψυχική διαταραχή; Ένας πατέρας μιλά μέσα από 20 χρόνια προσωπικής εμπειρίας και μοιράζεται 11 μαθήματα που θεωρεί πολύτιμα για άλλους γονείς
Η διάγνωση της σχιζοφρένειας σ’ ένα παιδί αλλάζει αναπόφευκτα τη ζωή ολόκληρης της οικογένειας. Για τους γονείς, μαζί με την αγωνία για την υγεία και το μέλλον του παιδιού τους, ξεκινά συχνά μια μακρά περίοδος προσαρμογής: Αναζήτηση της κατάλληλης φροντίδας, διαχείριση δύσκολων συμπτωμάτων και κρίσεων, οικονομικές και επαγγελματικές πιέσεις, αλλά και η προσπάθεια να διατηρηθούν οι ισορροπίες με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Πίσω από κάθε άνθρωπο με σοβαρή ψυχική διαταραχή που καταφέρνει να ζήσει μια λειτουργική ζωή, υπάρχει συχνά ένα δίκτυο ανθρώπων που στηρίζει αυτή την πορεία για χρόνια. Αυτή ακριβώς την πλευρά της σχιζοφρένειας περιγράφει στο Psychology Today ο Jim Myers, πατέρας μιας γυναίκας με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και επί δύο δεκαετίες βασικός υποστηρικτής της στην πορεία της ψυχικής της υγείας. Ο ίδιος είχε επίσης αδέλφια που ανήκουν στο φάσμα της σχιζοφρένειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πίσω από κάθε άνθρωπο με σοβαρή ψυχική διαταραχή που καταφέρνει να ζήσει μια λειτουργική ζωή, υπάρχει συχνά ένα δίκτυο ανθρώπων που στηρίζει αυτή την πορεία για χρόνια. Αυτή ακριβώς την πλευρά της σχιζοφρένειας περιγράφει στο Psychology Today ο Jim Myers, πατέρας μιας γυναίκας με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και επί δύο δεκαετίες βασικός υποστηρικτής της στην πορεία της ψυχικής της υγείας. Ο ίδιος είχε επίσης αδέλφια που ανήκουν στο φάσμα της σχιζοφρένειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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