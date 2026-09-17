Μεγάλωσε την κόρη του με σχιζοφρένεια – Οι πολύτιμες συμβουλές ενός πατέρα-φροντιστή

Πώς αλλάζει μια οικογένεια όταν ένα παιδί διαγνωστεί με σοβαρή ψυχική διαταραχή; Ένας πατέρας μιλά μέσα από 20 χρόνια προσωπικής εμπειρίας και μοιράζεται 11 μαθήματα που θεωρεί πολύτιμα για άλλους γονείς