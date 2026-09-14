Πρέπει να κάνουμε ντους κάθε μέρα όσο μεγαλώνουμε; Τι υποστηρίζουν οι δερματολόγοι
Πρέπει να κάνουμε ντους κάθε μέρα όσο μεγαλώνουμε; Τι υποστηρίζουν οι δερματολόγοι
Το καθημερινό μπάνιο δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, όμως μπορεί να επιδεινώσει την ξηροδερμία - Τι προτείνουν οι ειδικοί, ειδικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες
Το ντους είναι για πολλούς μια σχεδόν αυτονόητη καθημερινή συνήθεια. Με την ηλικία, όμως, η επιδερμίδα δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο στο ζεστό νερό, στο σαπούνι και στη συχνή τριβή. Γίνεται πιο λεπτή, χάνει μέρος της ελαστικότητάς της και παράγει λιγότερο σμήγμα, δηλαδή λιγότερα από τα φυσικά έλαια που τη θωρακίζουν.
Όπως μεταδίδει το StudyFinds, το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης των ΗΠΑ επισημαίνει ότι τα ζεστά μπάνια και η υπερβολική χρήση σαπουνιού μπορούν να επιδεινώσουν την υπάρχουσα ξηρότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η καθαριότητα περνά σε δεύτερη μοίρα. Σημαίνει ότι, ειδικά μετά τη μέση ηλικία, ο τρόπος πλυσίματος ίσως χρειάζεται προσαρμογή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως μεταδίδει το StudyFinds, το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης των ΗΠΑ επισημαίνει ότι τα ζεστά μπάνια και η υπερβολική χρήση σαπουνιού μπορούν να επιδεινώσουν την υπάρχουσα ξηρότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η καθαριότητα περνά σε δεύτερη μοίρα. Σημαίνει ότι, ειδικά μετά τη μέση ηλικία, ο τρόπος πλυσίματος ίσως χρειάζεται προσαρμογή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα