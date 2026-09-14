Πρέπει να κάνουμε ντους κάθε μέρα όσο μεγαλώνουμε; Τι υποστηρίζουν οι δερματολόγοι

Το καθημερινό μπάνιο δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, όμως μπορεί να επιδεινώσει την ξηροδερμία - Τι προτείνουν οι ειδικοί, ειδικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες