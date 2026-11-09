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«Ήταν όλα τέλεια μέχρι που άκουσα τον ήχο ενός πυραύλου πάνω από το σπίτι μου»: Συγκίνησε το Voice η 25χρονη Αντζελίνα από την Ουκρανία
«Ήταν όλα τέλεια μέχρι που άκουσα τον ήχο ενός πυραύλου πάνω από το σπίτι μου»: Συγκίνησε το Voice η 25χρονη Αντζελίνα από την Ουκρανία
Η Αντζελίνα Ιβάνοβα περιέγραψε ότι μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πέρασε 3 μήνες στο υπόγειο των παππούδων της
Την τύχη της στο The Voice of Greece δοκίμασε η 25χρονη Αντζελίνα Ιβάνοβα από την Ουκρανία, καταφέρνοντας να περάσει τις blind auditions αφού έπεισε την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη να γυρίσουν, πριν τελικά να επιλέξει την τραγουδίστρια του My Number One.
H ίδια περιέγραψε με συγκινητικό τρόπο πώς έφτασε να ζει στη Θεσσαλονίκη από το Μικολάιβ της Ουκρανίας όπου γεννήθηκε.
Όπως είπε «ξεκίνησα να τραγουδάω από 9 ετών και έχω γνωρίσει διαφορετικές κουλτούρες στην Ουκρανία . Έχω λάβει μέρος και σε talent show».
«Ήταν όλα τέλεια μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2022 όταν ξύπνησα στις 4, στις 5 τα ξημερώματα, δεν θυμάμαι, γιατί άκουσα αυτόν τον ήχο που νόμισα ότι ήταν αεροπλάνο που πετούσε πολύ χαμηλά πάνω από το σπίτι αλλά όπως έμαθα ήταν πύραυλος» είπε η 25χρονη Ουκρανή.
«Φοβήθηκα, δεν ήξερα τι γίνεται. Αυτή η ημέρα άλλαξε τη ζωή μου καθώς μετά από αυτό πέρασα 3 μήνες στο υπόγειο των παππούδων μου, δεν μπορούσα να φύγω από εκεί γιατί φοβόμουν, είχα πάθε κατάθλιψη, δεν μπορούσα να πάω βόλτα» συνέχισε την περιγραφή της ζωής της η Αντζελίνα.
Όπως περιέγραψε «το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να τραγουδάω. Ο παππούς μου έφερε το ηχείο μου στο υπόγειο και συνέδεσε το wi fi και είχα youtube και ήταν το μοναδικό που με κρατούσε στα λογικά μου. Όταν τραγουδώ νιώθω σαν είμαι στο σπίτι μου, για μένα σπίτι είναι όπου μπορώ να τραγουδάω».
Ειδικά για το The Voice είπε «είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσω τη ζωή μου, να θυμηθώ ποια είμαι και να ξεκινήσω τη νέα ιστορία μου».
Η Αντζελίνα τραγούδησε το «Million dreams» πείθοντας Παπαρίζου και Μουζουράκη να πατήσουν το κουμπί και να γυρίσουν οι καρέκλες τους. Πριν, δε, να επιλέξει την Έλενα Παπαρίζου η τραγουδίστρια από την Ουκρανία της είπε «πρώτα πήγα στη Βουλγαρία, εκεί γνώρισα τον φίλο μου που είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ τώρα, είναι από τη Θεσσαλονίκη».
H ίδια περιέγραψε με συγκινητικό τρόπο πώς έφτασε να ζει στη Θεσσαλονίκη από το Μικολάιβ της Ουκρανίας όπου γεννήθηκε.
Όπως είπε «ξεκίνησα να τραγουδάω από 9 ετών και έχω γνωρίσει διαφορετικές κουλτούρες στην Ουκρανία . Έχω λάβει μέρος και σε talent show».
«Ήταν όλα τέλεια μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2022 όταν ξύπνησα στις 4, στις 5 τα ξημερώματα, δεν θυμάμαι, γιατί άκουσα αυτόν τον ήχο που νόμισα ότι ήταν αεροπλάνο που πετούσε πολύ χαμηλά πάνω από το σπίτι αλλά όπως έμαθα ήταν πύραυλος» είπε η 25χρονη Ουκρανή.
«Φοβήθηκα, δεν ήξερα τι γίνεται. Αυτή η ημέρα άλλαξε τη ζωή μου καθώς μετά από αυτό πέρασα 3 μήνες στο υπόγειο των παππούδων μου, δεν μπορούσα να φύγω από εκεί γιατί φοβόμουν, είχα πάθε κατάθλιψη, δεν μπορούσα να πάω βόλτα» συνέχισε την περιγραφή της ζωής της η Αντζελίνα.
Όπως περιέγραψε «το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να τραγουδάω. Ο παππούς μου έφερε το ηχείο μου στο υπόγειο και συνέδεσε το wi fi και είχα youtube και ήταν το μοναδικό που με κρατούσε στα λογικά μου. Όταν τραγουδώ νιώθω σαν είμαι στο σπίτι μου, για μένα σπίτι είναι όπου μπορώ να τραγουδάω».
Ειδικά για το The Voice είπε «είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσω τη ζωή μου, να θυμηθώ ποια είμαι και να ξεκινήσω τη νέα ιστορία μου».
Η Αντζελίνα τραγούδησε το «Million dreams» πείθοντας Παπαρίζου και Μουζουράκη να πατήσουν το κουμπί και να γυρίσουν οι καρέκλες τους. Πριν, δε, να επιλέξει την Έλενα Παπαρίζου η τραγουδίστρια από την Ουκρανία της είπε «πρώτα πήγα στη Βουλγαρία, εκεί γνώρισα τον φίλο μου που είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ τώρα, είναι από τη Θεσσαλονίκη».
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