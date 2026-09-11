Πώς αλλάζει η μυρωδιά του σώματος καθώς μεγαλώνουμε – Τι λέει η επιστήμη
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Γήρανση Δέρμα Μυρωδιά Οσμή

Πώς αλλάζει η μυρωδιά του σώματος καθώς μεγαλώνουμε – Τι λέει η επιστήμη

Κι όμως, το χαρακτηριστικό άρωμα που συνδέεται με τη μεγαλύτερη ηλικία υπάρχει και έχει επιστημονική βάση - Δεν είναι θέμα κακής υγιεινής

Πώς αλλάζει η μυρωδιά του σώματος καθώς μεγαλώνουμε – Τι λέει η επιστήμη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Κάποια στιγμή στη ζωή μας, συχνά χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να παρατηρήσουμε ότι το σώμα μας… δεν μυρίζει ακριβώς όπως παλιά. Δεν είναι απαραίτητα ιδρώτας. Ούτε ένδειξη κακής υγιεινής. Είναι μια πιο ήπια, κάπως «κλειστή» αίσθηση – γνώριμη σε πολλούς αλλά σπάνια αντικείμενο ανοιχτής συζήτησης.

Σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για μια υπαρκτή και απολύτως φυσιολογική μεταβολή, πολύ πιο κοινή απ’ όσο νομίζουμε. «Είναι ένα από τα πιο καθολικά και λιγότερο προβεβλημένα κομμάτια της ανθρώπινης ύπαρξης», σημειώνει η Δρ. Roya Javid, δερματολόγος. Όπως εξηγεί, η βιολογία ακολουθεί τον χρόνο, όπως συμβαίνει με τα γκρίζα μαλλιά ή άλλες εκφάνσεις της γήρανσης.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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