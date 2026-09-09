3 τρόποι που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν περιττές συγκρούσεις και «δράματα»
3 τρόποι που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν περιττές συγκρούσεις και «δράματα»
Οι διαφωνίες είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Για να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς να εξαντληθούμε, αρκεί να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των συναισθηματικά ευφυών ανθρώπων - Μια ψυχοθεραπεύτρια αναλύει τις τρεις απλές συμπεριφορές τους
Μπορεί εκ πρώτης όψεος οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη να μην θυμώνουν και να μην συγκρούονται ποτέ, ωστόσο αυτή η στάση τους δείχνει κάτι πολύ πιο βαθύ: γνωρίζουν από πριν ποιες μάχες αξίζει να δώσουν και ποιες όχι.
Η ψυχοθεραπεύτρια Erin Leonard, Ph.D., συγγραφέας τριών βιβλίων για τις σχέσεις και τη γονεϊκότητα, επισημαίνει σε άρθρο της στο Psychology Today τις 3 συμπεριφορές που φαίνεται να βοηθούν τους συναισθηματικά ευφυείς ανθρώπους να περιορίζουν τις περιττές εντάσεις στην καθημερινότητά τους: αποφεύγουν τις μικρές μάχες εξουσίας, μπορούν να αναβάλουν την άμεση ικανοποίηση μιας επιθυμίας και καλλιεργούν την ευγνωμοσύνη. Πίσω από αυτές τις φαινομενικά απλές επιλογές κρύβονται η αυτοπειθαρχία, η ενσυναίσθηση και η ικανότητα να βλέπει κανείς πέρα από τη στιγμή της έντασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ψυχοθεραπεύτρια Erin Leonard, Ph.D., συγγραφέας τριών βιβλίων για τις σχέσεις και τη γονεϊκότητα, επισημαίνει σε άρθρο της στο Psychology Today τις 3 συμπεριφορές που φαίνεται να βοηθούν τους συναισθηματικά ευφυείς ανθρώπους να περιορίζουν τις περιττές εντάσεις στην καθημερινότητά τους: αποφεύγουν τις μικρές μάχες εξουσίας, μπορούν να αναβάλουν την άμεση ικανοποίηση μιας επιθυμίας και καλλιεργούν την ευγνωμοσύνη. Πίσω από αυτές τις φαινομενικά απλές επιλογές κρύβονται η αυτοπειθαρχία, η ενσυναίσθηση και η ικανότητα να βλέπει κανείς πέρα από τη στιγμή της έντασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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