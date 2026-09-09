3 τρόποι που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν περιττές συγκρούσεις και «δράματα»

Οι διαφωνίες είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Για να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς να εξαντληθούμε, αρκεί να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των συναισθηματικά ευφυών ανθρώπων - Μια ψυχοθεραπεύτρια αναλύει τις τρεις απλές συμπεριφορές τους