Διαμαρτύρονται οι αγροτικοί γιατροί για τις αιφνιδιαστικές μετακινήσεις μεταξύ νοσοκομείων
Διαμαρτύρονται οι αγροτικοί γιατροί για τις αιφνιδιαστικές μετακινήσεις μεταξύ νοσοκομείων
Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει τις αιφνιδιαστικές μετακινήσεις αγροτικών γιατρών για την κάλυψη κενών, τονίζοντας ότι επιβαρύνουν τους γιατρούς - Ζητά μόνιμες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών
Συνεχίζονται, σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς οι αιφνιδιαστικές και υποχρεωτικές μετακινήσεις γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικών) από τη μία υγειονομική μονάδα στην άλλη με σκοπό την κάλυψη κενών. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), με αφορμή νέο περιστατικό στην Κεφαλονιά, ζητά να σταματήσουν οι αιφνιδιαστικές μετακινήσεις.
Όπως αναφέρει η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου αγροτική γιατρός του Κέντρου Υγείας Σάμης έλαβε εντολή να μετακινηθεί αυθημερόν στο Αργοστόλι, προκειμένου να πραγματοποιήσει εφημερία. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η γιατρός είναι μητέρα δύο μικρών παιδιών και χρειάστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να εξασφαλίσει τη φροντίδα τους λόγω της έκτακτης μετακίνησής της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως αναφέρει η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου αγροτική γιατρός του Κέντρου Υγείας Σάμης έλαβε εντολή να μετακινηθεί αυθημερόν στο Αργοστόλι, προκειμένου να πραγματοποιήσει εφημερία. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η γιατρός είναι μητέρα δύο μικρών παιδιών και χρειάστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να εξασφαλίσει τη φροντίδα τους λόγω της έκτακτης μετακίνησής της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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