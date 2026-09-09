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Διαμαρτύρονται οι αγροτικοί γιατροί για τις αιφνιδιαστικές μετακινήσεις μεταξύ νοσοκομείων
YGEIAMOU.GR
Αγροτικός γιατρός Μετακινήσεις Νοσοκομειακοί γιατροί ΟΕΝΓΕ

Διαμαρτύρονται οι αγροτικοί γιατροί για τις αιφνιδιαστικές μετακινήσεις μεταξύ νοσοκομείων

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει τις αιφνιδιαστικές μετακινήσεις αγροτικών γιατρών για την κάλυψη κενών, τονίζοντας ότι επιβαρύνουν τους γιατρούς - Ζητά μόνιμες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών

Διαμαρτύρονται οι αγροτικοί γιατροί για τις αιφνιδιαστικές μετακινήσεις μεταξύ νοσοκομείων
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Συνεχίζονται, σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς οι αιφνιδιαστικές και υποχρεωτικές μετακινήσεις γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικών) από τη μία υγειονομική μονάδα στην άλλη με σκοπό την κάλυψη κενών. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), με αφορμή νέο περιστατικό στην Κεφαλονιά, ζητά να σταματήσουν οι αιφνιδιαστικές μετακινήσεις.

Όπως αναφέρει η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου αγροτική γιατρός του Κέντρου Υγείας Σάμης έλαβε εντολή να μετακινηθεί αυθημερόν στο Αργοστόλι, προκειμένου να πραγματοποιήσει εφημερία. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η γιατρός είναι μητέρα δύο μικρών παιδιών και χρειάστηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να εξασφαλίσει τη φροντίδα τους λόγω της έκτακτης μετακίνησής της.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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