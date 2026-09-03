Όσο πιο κατάλληλη για περπάτημα η γειτονιά, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος διαβήτη
Όσο πιο κατάλληλη για περπάτημα η γειτονιά, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος διαβήτη
Κοντινές διαδρομές και καθημερινές μετακινήσεις με τα πόδια φαίνεται να έχουν σημασία για τις γυναίκες που εμφάνισαν διαβήτη κύησης – Νέα μελέτη δείχνει όμως ότι το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο
Το φαρμακείο λίγα τετράγωνα μακριά, το πάρκο στη γωνία, τα μαγαζιά σε απόσταση που δεν απαιτεί αυτοκίνητο. Μία γειτονιά που ευνοεί τις καθημερινές μετακινήσεις με τα πόδια μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από ευκολία: Ενδεχομένως να λειτουργεί και ως σύμμαχος της υγείας. Και αυτό φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες που έχουν εμφανίσει διαβήτη κύησης.
Νέα μελέτη από το Columbia University Mailman School of Public Health, που δημοσιεύθηκε στο Diabetes Care, συνδέει τη διαμονή σε περισσότερο φιλικές για περπάτημα γειτονιές με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 μετά την εγκυμοσύνη.
Γιατί ο διαβήτης κύησης δεν τελειώνει πάντα με τον τοκετό
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μελέτη από το Columbia University Mailman School of Public Health, που δημοσιεύθηκε στο Diabetes Care, συνδέει τη διαμονή σε περισσότερο φιλικές για περπάτημα γειτονιές με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 μετά την εγκυμοσύνη.
Γιατί ο διαβήτης κύησης δεν τελειώνει πάντα με τον τοκετό
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα