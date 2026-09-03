Όσο πιο κατάλληλη για περπάτημα η γειτονιά, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος διαβήτη

Κοντινές διαδρομές και καθημερινές μετακινήσεις με τα πόδια φαίνεται να έχουν σημασία για τις γυναίκες που εμφάνισαν διαβήτη κύησης – Νέα μελέτη δείχνει όμως ότι το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο