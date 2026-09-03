Καινοτόμα φάρμακα με το σταγονόμετρο για τους ασθενείς – Μεγάλες οι καθυστερήσεις του Ταμείου Καινοτομίας
Καινοτόμα φάρμακα με το σταγονόμετρο για τους ασθενείς – Μεγάλες οι καθυστερήσεις του Ταμείου Καινοτομίας
Η καινοτομία στα φάρμακα στην Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, λόγω των πολύ υψηλών clawbacks και της καθυστέρησης του Ταμείου Καινοτομίας - Οι φαρμακευτικές προειδοποιούν για αποσύρσεις φαρμάκων και περιορισμό της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες
Σε οριακό σημείο βρίσκεται η καινοτομία στη χώρα μας, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών. Τα υψηλά clawbacks, οι προθέσεις απόσυρσης φαρμάκων και μη εισόδου νέων θεραπειών στην Ελλάδα και το σημερινό μοντέλο χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης δημιουργούν ένα «εκρηκτικό» μείγμα με αντίκτυπο στους ασθενείς. Παράλληλα, η λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας κινείται με ρυθμό… χελώνας.
Πρόκειται για τον ξεχωριστό προϋπολογισμό που έχει προβλεφθεί νομοθετικά για τα καινοτόμα φάρμακα. Ακόμη, όμως, δεν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για καινοτόμες θεραπείες που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Καινοτομίας από το οποίο θα προβλέπονται 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
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Πρόκειται για τον ξεχωριστό προϋπολογισμό που έχει προβλεφθεί νομοθετικά για τα καινοτόμα φάρμακα. Ακόμη, όμως, δεν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για καινοτόμες θεραπείες που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Καινοτομίας από το οποίο θα προβλέπονται 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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