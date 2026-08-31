Παγκόσμια πρωτιά: Η 67χρονη Έλενα ανέκτησε την όρασή της χάρη σε καινοτόμο επέμβαση στο Τορίνο
YGEIAMOU.GR
Εκφύλιση ωχράς κηλίδας Όραση

Παγκόσμια πρωτιά: Η 67χρονη Έλενα ανέκτησε την όρασή της χάρη σε καινοτόμο επέμβαση στο Τορίνο

Χειρουργοί στο Τορίνο αξιοποίησαν υγιείς ιστούς από το ένα μάτι της 67χρονης και τους μετέφεραν στο άλλο, σε μια εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση διάρκειας σχεδόν έξι ωρών

Παγκόσμια πρωτιά: Η 67χρονη Έλενα ανέκτησε την όρασή της χάρη σε καινοτόμο επέμβαση στο Τορίνο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μια 67χρονη γυναίκα από την Ιταλία, η οποία είχε χάσει πλήρως την όρασή της έπειτα από σοβαρό τροχαίο, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή οφθαλμολογική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο.

Η ασθενής, η Έλενα, είχε υποστεί εκτεταμένες βλάβες και στα δύο μάτια, σύμφωνα με τη DailyMail. Στο αριστερό, το οπτικό νεύρο είχε τραυματιστεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να μεταφέρει σήματα στον εγκέφαλο. Έτσι, παρότι ορισμένες δομές του οφθαλμού παρέμεναν υγιείς, το μάτι δεν μπορούσε να προσφέρει λειτουργική όραση.

Το δεξί είχε ήδη επιβαρυνθεί από εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και τραυματίστηκε περαιτέρω στο ατύχημα. Η βλάβη αφορούσε τόσο τον αμφιβληστροειδή όσο και τον κερατοειδή, αφήνοντας τη γυναίκα χωρίς λειτουργική όραση για περισσότερα από πέντε χρόνια.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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