Παγκόσμια πρωτιά: Η 67χρονη Έλενα ανέκτησε την όρασή της χάρη σε καινοτόμο επέμβαση στο Τορίνο

Χειρουργοί στο Τορίνο αξιοποίησαν υγιείς ιστούς από το ένα μάτι της 67χρονης και τους μετέφεραν στο άλλο, σε μια εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση διάρκειας σχεδόν έξι ωρών