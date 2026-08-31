Τι να τρώμε για δυνατούς πνεύμονες – Η διατροφή για άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ
YGEIAMOU.GR
Άσθμα Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Υγιεινή διατροφή

Τι να τρώμε για δυνατούς πνεύμονες – Η διατροφή για άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ

Μελέτη σε περισσότερους από 83.000 ενήλικες έδειξε ότι η ποιότητα διατροφής συνδέεται με την πνευμονική λειτουργία - Ειδικά σε άτομα με άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Τι να τρώμε για δυνατούς πνεύμονες – Η διατροφή για άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η υγιεινή διατροφή δεν αφορά μόνο την καρδιά, το βάρος ή το σάκχαρο. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ERJ Open Research δείχνει ότι μπορεί να συνδέεται και με την καλύτερη πνευμονική λειτουργία, ειδικά σε ανθρώπους με άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, γνωστή ως ΧΑΠ.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Arturo F. Martinez-Rodriguez από το Πανεπιστήμιο του Groningen, ανέλυσαν δεδομένα από τη μεγάλη ολλανδική μελέτη Lifelines. Στόχος τους ήταν να εξετάσουν αν η ποιότητα της διατροφής σχετίζεται με την πνευμονική λειτουργία και αν η σχέση διαφοροποιείται σε άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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