Τι να τρώμε για δυνατούς πνεύμονες – Η διατροφή για άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ

Μελέτη σε περισσότερους από 83.000 ενήλικες έδειξε ότι η ποιότητα διατροφής συνδέεται με την πνευμονική λειτουργία - Ειδικά σε άτομα με άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια