Κορτικοστεροειδή: Πώς επηρεάζουν ύπνο και διάθεση – Ο ειδικός εξηγεί

Φάρμακα όπως η πρεδνιζόνη, η δεξαμεθαζόνη και η μεθυλπρεδνιζολόνη είναι πολύτιμα για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, όμως σε ορισμένους ανθρώπους μπορεί να επηρεάσουν τον ύπνο, τη διάθεση και τη συμπεριφορά