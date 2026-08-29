Κορτικοστεροειδή: Πώς επηρεάζουν ύπνο και διάθεση – Ο ειδικός εξηγεί
Κορτικοστεροειδή: Πώς επηρεάζουν ύπνο και διάθεση – Ο ειδικός εξηγεί
Φάρμακα όπως η πρεδνιζόνη, η δεξαμεθαζόνη και η μεθυλπρεδνιζολόνη είναι πολύτιμα για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, όμως σε ορισμένους ανθρώπους μπορεί να επηρεάσουν τον ύπνο, τη διάθεση και τη συμπεριφορά
Ένας άνθρωπος ξεκινά θεραπεία με κορτικοστεροειδή για ένα σωματικό πρόβλημα και, λίγες ημέρες αργότερα, κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει. Κοιμάται λιγότερο, νιώθει ασυνήθιστα ανήσυχος, εκνευρίζεται εύκολα ή παρατηρεί απότομες μεταπτώσεις στη διάθεσή του χωρίς προφανή εξήγηση. Το τελευταίο που ίσως θα σκεφτεί είναι ότι πίσω από αυτές τις αλλαγές μπορεί να βρίσκεται το ίδιο το φάρμακο.
Τα κορτικοστεροειδή, που συχνά αποκαλούνται απλώς «στεροειδή», λαμβάνονται ευρέως για την αντιμετώπιση της φλεγμονής και πολλών διαφορετικών παθήσεων. Φάρμακα όπως η πρεδνιζόνη, η πρεδνιζολόνη, η δεξαμεθαζόνη και η μεθυλπρεδνιζολόνη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, όμως η δράση τους δεν περιορίζεται απαραίτητα στο σημείο του σώματος που χρειάζεται θεραπεία. Σε ορισμένους ασθενείς μπορούν να επηρεάσουν και τον εγκέφαλο, προκαλώντας αλλαγές στον ύπνο, τη διάθεση, τη συμπεριφορά και γενικότερα την ψυχική κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα κορτικοστεροειδή, που συχνά αποκαλούνται απλώς «στεροειδή», λαμβάνονται ευρέως για την αντιμετώπιση της φλεγμονής και πολλών διαφορετικών παθήσεων. Φάρμακα όπως η πρεδνιζόνη, η πρεδνιζολόνη, η δεξαμεθαζόνη και η μεθυλπρεδνιζολόνη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, όμως η δράση τους δεν περιορίζεται απαραίτητα στο σημείο του σώματος που χρειάζεται θεραπεία. Σε ορισμένους ασθενείς μπορούν να επηρεάσουν και τον εγκέφαλο, προκαλώντας αλλαγές στον ύπνο, τη διάθεση, τη συμπεριφορά και γενικότερα την ψυχική κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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