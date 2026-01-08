Βαφή μαλλιών: Μέχρι πόσες φορές τον χρόνο επιτρέπεται με ασφάλεια – Οι ειδικοί απαντούν
Βαφή μαλλιών: Μέχρι πόσες φορές τον χρόνο επιτρέπεται με ασφάλεια – Οι ειδικοί απαντούν
Η συχνότητα της βαφής παίζει καθοριστικό ρόλο για την υγεία των μαλλιών, του δέρματος και του οργανισμού συνολικά
Είτε βάφετε τα μαλλιά σας για να καλύψετε τα γκρίζα είτε από… άποψη, ένα είναι σίγουρο: θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις φορές που θα τα βάψετε. Η βαφή μαλλιών δεν επηρεάζει μόνο την υγεία του τριχωτού της κεφαλής και του δέρματος, αλλά ενέχει και κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών.
Ο Δρ. Zhao Zhaoming, δερματολόγος, λύνει απορίες σχετικά με τις βαφές, τα χρώματα, αλλά και άλλες διαδικασίες που επιβαρύνουν τα μαλλιά, όπως η περμανάντ.
Πόσο συχνά είναι καλύτερο να βάφουμε τα μαλλιά μας;
Σύμφωνα με τον Δρα Zhao, η καλύτερη συχνότητα είναι 4 φορές το χρόνο: «Είναι προτιμότερο να βάφετε τα μαλλιά σας μία φορά κάθε τρεις μήνες, δηλαδή όχι περισσότερες από τέσσερις φορές τον χρόνο. Οι βαφές περιέχουν πολλά χημικά συστατικά. Η τοξικότητα των μετάλλων και η απορρόφησή τους μέσω του δέρματος μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις, όπως ερυθρότητα, κνησμό και άλλες μορφές αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής. Πολλές μελέτες έχουν επίσης επισημάνει ότι η βαφή μαλλιών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνων του ουροποιητικού συστήματος, επομένως χρειάζεται περισσότερη προσοχή και έλεγχος της συχνότητας βαφής».
