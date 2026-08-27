Το αγαπημένο λαχανικό της ελληνικής κουζίνας που θωρακίζει την καρδιά και ρυθμίζει το σάκχαρο
Το αγαπημένο λαχανικό της ελληνικής κουζίνας που θωρακίζει την καρδιά και ρυθμίζει το σάκχαρο
Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουζίνας και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και πολύτιμες φυτικές ενώσεις, που προστατεύουν την υγεία μας
Το βαθύ μωβ χρώμα του και η ήπια γεύση του δημιουργούν αντικρουόμενες απόψεις. Το αμφιλεγόμενο λαχανικό δημιουργεί ακραίες εντυπώσεις: Κάποιοι το λατρεύουν κι άλλοι το αποφεύγουν σταθερά. Το σίγουρο είναι ένα: Η μελιτζάνα αποτελεί παραδοσιακό υλικό της ελληνικής κουζίνας, «ντύνοντας» πολλά, διαφορετικά πιάτα, ενώ κρύβει σπουδαία οφέλη για τον οργανισμό.
Ακολουθούν μερικά από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της μελιτζάνας για την υγεία.
Μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων
Προγενέστερες μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση μελιτζάνας συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά της σε αντιοξειδωτικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθούν μερικά από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της μελιτζάνας για την υγεία.
Μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων
Προγενέστερες μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση μελιτζάνας συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά της σε αντιοξειδωτικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα