Επίσημη έναρξη για το εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο – Τη Δευτέρα η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο περνά σταδιακά σε φάση υλοποίησης, με στόχο μια ενιαία και οργανωμένη αντιμετώπιση της νόσου στην Ελλάδα - Θα καλύπτει όλη τη διαδρομή του ασθενούς, από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση έως τη θεραπεία και την ανακουφιστική περίθαλψη