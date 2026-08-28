Επίσημη έναρξη για το εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο – Τη Δευτέρα η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας
Επίσημη έναρξη για το εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο – Τη Δευτέρα η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο περνά σταδιακά σε φάση υλοποίησης, με στόχο μια ενιαία και οργανωμένη αντιμετώπιση της νόσου στην Ελλάδα - Θα καλύπτει όλη τη διαδρομή του ασθενούς, από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση έως τη θεραπεία και την ανακουφιστική περίθαλψη
Σε «τροχιά» υλοποίησης μπαίνει το Εθνικό Σχέδιο δράσης για τον καρκίνο, ένα αίτημα που έχουν οι ασθενείς και η επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια με σκοπό την καθολική διαχείριση και αντιμετώπιση του καρκίνου στη χώρα μας. Η αρμόδια ομάδα εργασίας που συστάθηκε μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να προχωρήσει στην πρώτη συνεδρίασή της την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.
Το πρώτο σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου έγινε τον Οκτώβριο του 2024, όταν υπογράφηκε προγραμματική συμφωνία για την εκπόνησή του. Η έως τώρα διαχείριση του καρκίνου στη χώρα μας γίνεται αποσπασματικά, δεν υπάρχει ενιαίο σχέδιο, ο κάθε θεράπων γιατρός λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στους ασθενείς του και το πλέον σημαντικό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα για τον καρκίνο. Επιπλέον, οι ασθενείς δεν έχουν ενεργό ρόλο σε αποφάσεις που αφορούν σε πολιτικές για τον καρκίνο. Απαιτείται, επομένως, στρατηγικό πλαίσιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, ανακουφιστική/παρηγορητική φροντίδα.
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Το πρώτο σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου έγινε τον Οκτώβριο του 2024, όταν υπογράφηκε προγραμματική συμφωνία για την εκπόνησή του. Η έως τώρα διαχείριση του καρκίνου στη χώρα μας γίνεται αποσπασματικά, δεν υπάρχει ενιαίο σχέδιο, ο κάθε θεράπων γιατρός λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στους ασθενείς του και το πλέον σημαντικό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα για τον καρκίνο. Επιπλέον, οι ασθενείς δεν έχουν ενεργό ρόλο σε αποφάσεις που αφορούν σε πολιτικές για τον καρκίνο. Απαιτείται, επομένως, στρατηγικό πλαίσιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, ανακουφιστική/παρηγορητική φροντίδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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