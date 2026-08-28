Ένα τραπέζι, δύο πιάτα και ένα απρόσμενο όφελος για την υγεία – Τι κερδίζουν τα ζευγάρια που τρώνε μαζί
Ένα τραπέζι, δύο πιάτα και ένα απρόσμενο όφελος για την υγεία – Τι κερδίζουν τα ζευγάρια που τρώνε μαζί
Το να μοιραζόμαστε ένα γεύμα με άλλους φαίνεται να συνδέεται με λιγότερη μοναξιά, καλύτερη ψυχική ευεξία και υγιέστερη γήρανση του εγκεφάλου – Τι δείχνουν οι έρευνες για τη δύναμη της συντροφικότητας στο τραπέζι
Ένα τραπέζι στρωμένο. Δύο πιάτα, ένα μπουκάλι κρασί στη μέση, μία κουβέντα που ξεκινά διστακτικά και, λίγο αργότερα, γέλια που διακόπτουν το φαγητό. Η εικόνα μοιάζει καθημερινή, σχεδόν ασήμαντη. Κι όμως, πίσω από αυτή την απλή συνήθεια των ζευγαριών μπορεί να κρύβεται κάτι πολύ σημαντικό για την υγεία μας.
Η πράξη του να τρώμε μαζί με άλλους έχει ακόμη και δικό της επιστημονικό όρο: commensality, δηλαδή η συντροφικότητα γύρω από το φαγητό. Και τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές εξετάζουν όλο και περισσότερο εάν το κοινό τραπέζι μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας μικρός αλλά ουσιαστικός προστατευτικός παράγοντας για την ψυχική υγεία, την κοινωνική σύνδεση και ενδεχομένως τη γνωστική υγεία όσο μεγαλώνουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η πράξη του να τρώμε μαζί με άλλους έχει ακόμη και δικό της επιστημονικό όρο: commensality, δηλαδή η συντροφικότητα γύρω από το φαγητό. Και τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές εξετάζουν όλο και περισσότερο εάν το κοινό τραπέζι μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας μικρός αλλά ουσιαστικός προστατευτικός παράγοντας για την ψυχική υγεία, την κοινωνική σύνδεση και ενδεχομένως τη γνωστική υγεία όσο μεγαλώνουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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