Ένα τραπέζι, δύο πιάτα και ένα απρόσμενο όφελος για την υγεία – Τι κερδίζουν τα ζευγάρια που τρώνε μαζί

Το να μοιραζόμαστε ένα γεύμα με άλλους φαίνεται να συνδέεται με λιγότερη μοναξιά, καλύτερη ψυχική ευεξία και υγιέστερη γήρανση του εγκεφάλου – Τι δείχνουν οι έρευνες για τη δύναμη της συντροφικότητας στο τραπέζι