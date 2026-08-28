Καρκίνος στομάχου: Νέα θεραπεία μειώνει κατά 28% τον κίνδυνο θανάτου – «Πράσινο φως» από τον FDA

Νέα δεδομένα αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο στον HER2-θετικό προχωρημένο καρκίνο του στομάχου και του οισοφάγου, με τον συνδυασμό zanidatamab, tislelizumab και χημειοθεραπείας να μειώνει κατά 28% τον κίνδυνο θανάτου