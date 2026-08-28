Καρκίνος στομάχου: Νέα θεραπεία μειώνει κατά 28% τον κίνδυνο θανάτου – «Πράσινο φως» από τον FDA
Καρκίνος στομάχου: Νέα θεραπεία μειώνει κατά 28% τον κίνδυνο θανάτου – «Πράσινο φως» από τον FDA
Νέα δεδομένα αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο στον HER2-θετικό προχωρημένο καρκίνο του στομάχου και του οισοφάγου, με τον συνδυασμό zanidatamab, tislelizumab και χημειοθεραπείας να μειώνει κατά 28% τον κίνδυνο θανάτου
Ο καρκίνος του στομάχου και τα αδενοκαρκινώματα της γαστροοισοφαγικής συμβολής και του οισοφάγου αποτελούν νεοπλάσματα με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα, ιδιαίτερα όταν διαγιγνώσκονται σε τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό στάδιο. Η βιολογική ετερογένεια των όγκων αυτών έχει οδηγήσει, τα τελευταία χρόνια, στην ανάπτυξη μιας περισσότερο εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης, στην οποία ο μοριακός χαρακτηρισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικής διάγνωσης.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η υπερέκφραση ή/και ενίσχυση του HER2 (human epidermal growth factor receptor 2), η οποία χαρακτηρίζει ένα διακριτό μοριακό υποσύνολο γαστροοισοφαγικών αδενοκαρκινωμάτων και αποτελεί καθιερωμένο θεραπευτικό στόχο. Για περισσότερο από μία δεκαετία, το trastuzumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία αποτέλεσε τη βάση της θεραπείας πρώτης γραμμής των HER2-θετικών όγκων. Ωστόσο, η πρωτογενής και επίκτητη αντίσταση στην anti-HER2 θεραπεία εξακολουθεί να περιορίζει τη διάρκεια του θεραπευτικού οφέλους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ιδιαίτερη σημασία έχει η υπερέκφραση ή/και ενίσχυση του HER2 (human epidermal growth factor receptor 2), η οποία χαρακτηρίζει ένα διακριτό μοριακό υποσύνολο γαστροοισοφαγικών αδενοκαρκινωμάτων και αποτελεί καθιερωμένο θεραπευτικό στόχο. Για περισσότερο από μία δεκαετία, το trastuzumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία αποτέλεσε τη βάση της θεραπείας πρώτης γραμμής των HER2-θετικών όγκων. Ωστόσο, η πρωτογενής και επίκτητη αντίσταση στην anti-HER2 θεραπεία εξακολουθεί να περιορίζει τη διάρκεια του θεραπευτικού οφέλους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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