Γαλλίδα αστροναύτης φορά ειδική στολή που γυμνάζει τους μύες στο Διάστημα: Τι σημαίνει το πείραμα για τη ζωή στη Γη – Δείτε βίντεο
Γαλλίδα αστροναύτης φορά ειδική στολή που γυμνάζει τους μύες στο Διάστημα: Τι σημαίνει το πείραμα για τη ζωή στη Γη – Δείτε βίντεο
Η Γαλλίδα αστροναύτης Sophie Adenot δοκιμάζει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μια ειδική στολή ηλεκτρομυοδιέγερσης – Το πείραμα EasyMotion-2 εξετάζει εάν μπορεί να περιορίσει τη μυϊκή απώλεια, με πιθανές εφαρμογές στο μέλλον για ηλικιωμένους, ασθενείς και ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα
Μπορεί ένα πείραμα εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη να μας μάθει περισσότερα για το πώς θα διατηρούμε τους μύες μας δυνατούς εδώ κάτω; Αυτό επιχειρούν να ανακαλύψουν επιστήμονες με τη βοήθεια της Γαλλίδας αστροναύτη Sophie Adenot, η οποία δοκιμάζει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μία ειδική στολή που ενεργοποιεί τους μύες με ήπιους ηλεκτρικούς παλμούς ενώ εκείνη γυμνάζεται.
Το πείραμα – το οποίο δημοσιοποίησε με σχετική ανάρτηση ο Έλληνας επικεφαλής Ιατρός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Εuropean Space Agency, ESA), κ. Αδριανός Γολέμης– ονομάζεται EasyMotion-2 και έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: Να διαπιστώσει εάν η ηλεκτρομυοδιέγερση (EMS), όταν προστίθεται στη συστηματική άσκηση, μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικότερα τους μύες από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το πείραμα – το οποίο δημοσιοποίησε με σχετική ανάρτηση ο Έλληνας επικεφαλής Ιατρός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Εuropean Space Agency, ESA), κ. Αδριανός Γολέμης– ονομάζεται EasyMotion-2 και έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: Να διαπιστώσει εάν η ηλεκτρομυοδιέγερση (EMS), όταν προστίθεται στη συστηματική άσκηση, μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικότερα τους μύες από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα