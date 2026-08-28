Πιο εύθραυστη η ψυχική υγεία των γυναικών με διαβήτη – Ποια όργανα απειλούνται στους άνδρες με τη νόσο

Η πορεία μετά τη διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 φαίνεται να διαφέρει ανάμεσα στα δύο φύλα – Νέα μελέτη σε σχεδόν 29.000 ασθενείς αποκαλύπτει ποιες επιπλοκές εμφανίζονται συχνότερα σε γυναίκες και άνδρες και ποια είναι κοινή απειλή για όλους