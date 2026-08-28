Πιο εύθραυστη η ψυχική υγεία των γυναικών με διαβήτη – Ποια όργανα απειλούνται στους άνδρες με τη νόσο
Πιο εύθραυστη η ψυχική υγεία των γυναικών με διαβήτη – Ποια όργανα απειλούνται στους άνδρες με τη νόσο
Η πορεία μετά τη διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 φαίνεται να διαφέρει ανάμεσα στα δύο φύλα – Νέα μελέτη σε σχεδόν 29.000 ασθενείς αποκαλύπτει ποιες επιπλοκές εμφανίζονται συχνότερα σε γυναίκες και άνδρες και ποια είναι κοινή απειλή για όλους
Η διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 δε φαίνεται να ακολουθεί την ίδια πορεία σε γυναίκες και άνδρες. Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας μετά τη διάγνωση, ενώ οι άνδρες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο φορτίο καρδιαγγειακών και νεφρικών επιπλοκών. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο PLOS Medicine, υπογραμμίζουν μια σημαντική διαφορά στην εξέλιξη του διαβήτη τύπου 2 μεταξύ των δύο φύλων και θέτουν ένα κρίσιμο ερώτημα: Μήπως θα πρέπει οι στρατηγικές πρόληψης και παρακολούθησης να γίνουν πιο εξατομικευμένες;
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου ανέλυσαν ανώνυμα ιατρικά αρχεία 28.720 ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα οποία είχε διαγνωστεί διαβήτης τύπου 2 μεταξύ 2010 και 2020. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για μέση διάρκεια 6,8 ετών, γεγονός που επέτρεψε στους ερευνητές να καταγράψουν όχι μόνο ποια επιπλέον προβλήματα υγείας εμφανίστηκαν, αλλά και το χρονικό πλαίσιο και τη σειρά εμφάνισής τους. Οι άνδρες αποτελούσαν το 62% του πληθυσμού της μελέτης και είχαν μέση ηλικία 54 ετών κατά τη διάγνωση του διαβήτη, ενώ οι γυναίκες έτειναν να είναι ελαφρώς μεγαλύτερες κατά τη διάγνωση.
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Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου ανέλυσαν ανώνυμα ιατρικά αρχεία 28.720 ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα οποία είχε διαγνωστεί διαβήτης τύπου 2 μεταξύ 2010 και 2020. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για μέση διάρκεια 6,8 ετών, γεγονός που επέτρεψε στους ερευνητές να καταγράψουν όχι μόνο ποια επιπλέον προβλήματα υγείας εμφανίστηκαν, αλλά και το χρονικό πλαίσιο και τη σειρά εμφάνισής τους. Οι άνδρες αποτελούσαν το 62% του πληθυσμού της μελέτης και είχαν μέση ηλικία 54 ετών κατά τη διάγνωση του διαβήτη, ενώ οι γυναίκες έτειναν να είναι ελαφρώς μεγαλύτερες κατά τη διάγνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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