Γιατί πολλοί άνδρες αισθάνονται άδειοι ακόμη κι όταν τα «έχουν πετύχει όλα» στη ζωή τους
Γιατί πολλοί άνδρες αισθάνονται άδειοι ακόμη κι όταν τα «έχουν πετύχει όλα» στη ζωή τους
Καριέρα, σχέση, σπίτι και φίλοι δεν εγγυώνται πάντα την αίσθηση πληρότητας - Ένας ψυχοθεραπευτής εξηγεί γιατί ο θυμός, η απομόνωση και η αδιαφορία μπορεί να κρύβουν μια μορφή πένθους
«Έχω την καριέρα που ήθελα, αλλά αυτή τη στιγμή απλά δεν με νοιάζει». «Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο θυμωμένος». «Έχω φίλους, αλλά δεν μιλάμε πολύ». Φράσεις σαν κι αυτές επαναλαμβάνουν ένα μοτίβο στη ζωή αρκετών αντρών που ο Matthew Willner, LCSW, ψυχοθεραπευτής, υποδέχεται σχεδόν καθημερινά στο γραφείο του.
Συγκεκριμένα, όπως γράφει σε άρθρο του στον Guardian, άνδρες που έχουν μια καλή καριέρα, μια σταθερή σχέση, σπίτι και κοινωνικό κύκλο μπορεί να φτάσουν κάποια στιγμή στο σημείο να αναρωτηθούν γιατί όλα αυτά δεν τους προσφέρουν την ικανοποίηση που περίμεναν. Ο Willner υποστηρίζει ότι πίσω από τον θυμό, το συναισθηματικό μούδιασμα ή την απομόνωση μπορεί να κρύβεται κάτι βαθύτερο: ένα πένθος για τη ζωή που υποτίθεται ότι θα τους έκανε ευτυχισμένους.
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Συγκεκριμένα, όπως γράφει σε άρθρο του στον Guardian, άνδρες που έχουν μια καλή καριέρα, μια σταθερή σχέση, σπίτι και κοινωνικό κύκλο μπορεί να φτάσουν κάποια στιγμή στο σημείο να αναρωτηθούν γιατί όλα αυτά δεν τους προσφέρουν την ικανοποίηση που περίμεναν. Ο Willner υποστηρίζει ότι πίσω από τον θυμό, το συναισθηματικό μούδιασμα ή την απομόνωση μπορεί να κρύβεται κάτι βαθύτερο: ένα πένθος για τη ζωή που υποτίθεται ότι θα τους έκανε ευτυχισμένους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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