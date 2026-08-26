Γιατί πολλοί άνδρες αισθάνονται άδειοι ακόμη κι όταν τα «έχουν πετύχει όλα» στη ζωή τους

«Έχω την καριέρα που ήθελα, αλλά αυτή τη στιγμή απλά δεν με νοιάζει». «Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο θυμωμένος». «Έχω φίλους, αλλά δεν μιλάμε πολύ». Φράσεις σαν κι αυτές επαναλαμβάνουν ένα μοτίβο στη ζωή αρκετών αντρών που ο Matthew Willner, LCSW, ψυχοθεραπευτής, υποδέχεται σχεδόν καθημερινά στο γραφείο του.Συγκεκριμένα, όπως γράφει σε άρθρο του στον Guardian, άνδρες που έχουν μια καλή καριέρα, μια σταθερή σχέση, σπίτι και κοινωνικό κύκλο μπορεί να φτάσουν κάποια στιγμή στο. Ο Willner υποστηρίζει ότι πίσω από τον θυμό, το συναισθηματικό μούδιασμα ή την απομόνωση μπορεί να κρύβεται κάτι βαθύτερο:Διαβάστε περισσότερα στο