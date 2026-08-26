Καρδιά: Υπάρχουν ακίνδυνα καπνικά προϊόντα νικοτίνης; Έρευνα ξεκαθαρίζει το τοπίο

Μπορεί η απουσία καύσης να μειώνει την έκθεση σε πολλές τοξικές ουσίες, όμως η νικοτίνη εξακολουθεί να επηρεάζει τα αιμοφόρα αγγεία και την καρδιαγγειακή υγεία, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανασκόπηση