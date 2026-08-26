Καρδιά: Υπάρχουν ακίνδυνα καπνικά προϊόντα νικοτίνης; Έρευνα ξεκαθαρίζει το τοπίο
Καρδιά: Υπάρχουν ακίνδυνα καπνικά προϊόντα νικοτίνης; Έρευνα ξεκαθαρίζει το τοπίο
Μπορεί η απουσία καύσης να μειώνει την έκθεση σε πολλές τοξικές ουσίες, όμως η νικοτίνη εξακολουθεί να επηρεάζει τα αιμοφόρα αγγεία και την καρδιαγγειακή υγεία, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανασκόπηση
Η μετάβαση από το κλασσικό τσιγάρο στο ηλεκτρονικό, τον θερμαινόμενο καπνό ή τα σακουλάκια νικοτίνης μπορεί να μειώσει ορισμένους από τους κινδύνους που συνδέονται με το κάπνισμα, αλλά δεν καθιστά τη χρήση νικοτίνης ασφαλή για το καρδιαγγειακό σύστημα, υποστηρίζει μια νέα, εκτενής επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο Nature Reviews Cardiology. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ίδια η νικοτίνη μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και να συμβάλει σε διεργασίες που συνδέονται με την αθηροσκλήρωση, την υπέρταση, τις καρδιακές προσβολές, τα εγκεφαλικά επεισόδια και την καρδιακή ανεπάρκεια.
Ωστόσο, δεν φαίνεται να ενέχουν τον ίδιο καρδιαγγειακό κίνδυνο όλα τα προϊόντα νικοτίνης. Τα συμβατικά τσιγάρα και οι ναργιλέδες παραμένουν τα πιο επιβλαβή, καθώς η καύση του καπνού απελευθερώνει ένα ευρύ φάσμα τοξικών χημικών ουσιών. Τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα νικοτίνης για στοματική χρήση, όπως ο καπνός για μάσημα και τα σακουλάκια νικοτίνης, κατατάσσονται γενικά χαμηλότερα σ’ αυτό που οι συγγραφείς περιγράφουν ως «καρδιαγγειακό φάσμα βλάβης».
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Ωστόσο, δεν φαίνεται να ενέχουν τον ίδιο καρδιαγγειακό κίνδυνο όλα τα προϊόντα νικοτίνης. Τα συμβατικά τσιγάρα και οι ναργιλέδες παραμένουν τα πιο επιβλαβή, καθώς η καύση του καπνού απελευθερώνει ένα ευρύ φάσμα τοξικών χημικών ουσιών. Τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα νικοτίνης για στοματική χρήση, όπως ο καπνός για μάσημα και τα σακουλάκια νικοτίνης, κατατάσσονται γενικά χαμηλότερα σ’ αυτό που οι συγγραφείς περιγράφουν ως «καρδιαγγειακό φάσμα βλάβης».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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