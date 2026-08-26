Δωρεάν εξετάσεις στη Σίκινο στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου – Ποιες ειδικότητες συμμετέχουν
Δωρεάν εξετάσεις στη Σίκινο στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου – Ποιες ειδικότητες συμμετέχουν
Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες φτάνουν στη Σίκινο στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες – Πώς κλείνονται τα ραντεβού
Το έμπειρο ιατρικό προσωπικό των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) θα βρεθεί στην Σίκινο, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την “Αναγέννηση και Πρόοδος” σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την “Αναγέννηση και Πρόοδος” σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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