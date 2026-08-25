Καρκίνος: Αυξημένος ο κίνδυνος για πιλότους και αεροσυνοδούς – Τι ισχύει για τακτικούς ταξιδιώτες

Νέα μελέτη σε 12,7 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου αναδεικνύει πιλότους και αεροσυνοδούς ως επαγγελματικές ομάδες με αυξημένη έκθεση σε κοσμική ακτινοβολία και υψηλότερο ποσοστό θανάτων από ορισμένους καρκίνους