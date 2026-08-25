Καρκίνος: Αυξημένος ο κίνδυνος για πιλότους και αεροσυνοδούς – Τι ισχύει για τακτικούς ταξιδιώτες
Καρκίνος: Αυξημένος ο κίνδυνος για πιλότους και αεροσυνοδούς – Τι ισχύει για τακτικούς ταξιδιώτες
Νέα μελέτη σε 12,7 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου αναδεικνύει πιλότους και αεροσυνοδούς ως επαγγελματικές ομάδες με αυξημένη έκθεση σε κοσμική ακτινοβολία και υψηλότερο ποσοστό θανάτων από ορισμένους καρκίνους
Όταν μιλάμε για επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία, το μυαλό πηγαίνει συνήθως σε πυρηνικούς σταθμούς, ακτινολογικά εργαστήρια ή χώρους όπου χρησιμοποιούνται ραδιενεργά υλικά. Μια νέα μελέτη, όμως, αναδεικνύει μια απρόσμενη επαγγελματική ομάδα: Τους πιλότους και τα μέλη πληρώματος καμπίνας αεροσκαφών.
Αναλύοντας περισσότερα από 12,7 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου στις ΗΠΑ για την περίοδο 2020-2024 και πάνω από 500 επαγγέλματα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι από ορισμένους καρκίνους που έχουν συσχετιστεί με έκθεση σε ακτινοβολία ήταν αναλογικά συχνότεροι μεταξύ αεροσυνοδών και πιλότων σε σχέση ακόμη και με επαγγελματίες που εργάζονται με ραδιενεργά υλικά σε ιατρικά περιβάλλοντα.
Συγκεκριμένα, περίπου 6,9% των θανάτων μεταξύ μελών πληρώματος καμπίνας και 6,7% μεταξύ πιλότων αποδόθηκαν σε καρκίνους που η προηγούμενη βιβλιογραφία έχει συνδέσει με ακτινοβολία, όπως ο καρκίνος του μαστού, η λευχαιμία, οι όγκοι του εγκεφάλου, ο καρκίνος του προστάτη και το μελάνωμα.
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Αναλύοντας περισσότερα από 12,7 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου στις ΗΠΑ για την περίοδο 2020-2024 και πάνω από 500 επαγγέλματα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι από ορισμένους καρκίνους που έχουν συσχετιστεί με έκθεση σε ακτινοβολία ήταν αναλογικά συχνότεροι μεταξύ αεροσυνοδών και πιλότων σε σχέση ακόμη και με επαγγελματίες που εργάζονται με ραδιενεργά υλικά σε ιατρικά περιβάλλοντα.
Συγκεκριμένα, περίπου 6,9% των θανάτων μεταξύ μελών πληρώματος καμπίνας και 6,7% μεταξύ πιλότων αποδόθηκαν σε καρκίνους που η προηγούμενη βιβλιογραφία έχει συνδέσει με ακτινοβολία, όπως ο καρκίνος του μαστού, η λευχαιμία, οι όγκοι του εγκεφάλου, ο καρκίνος του προστάτη και το μελάνωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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