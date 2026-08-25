Μεγαλύτερη συμμετοχή ζητούν οι ενώσεις ασθενών στη χάραξη πολιτικών υγείας – Ευρωπαϊκή μελέτη

Ευρωπαϊκό βαρόμετρο καταγράφει σημαντικές ανισότητες στη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στη χάραξη πολιτικής υγείας στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη