Μεγαλύτερη συμμετοχή ζητούν οι ενώσεις ασθενών στη χάραξη πολιτικών υγείας – Ευρωπαϊκή μελέτη
Μεγαλύτερη συμμετοχή ζητούν οι ενώσεις ασθενών στη χάραξη πολιτικών υγείας – Ευρωπαϊκή μελέτη
Ευρωπαϊκό βαρόμετρο καταγράφει σημαντικές ανισότητες στη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στη χάραξη πολιτικής υγείας στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών (European Patients’ Forum – EPF) παρουσίασε πρόσφατα , στο πλαίσιο του Patient Engagement Open Forum (PEOF) στη Σεβίλλη της Ισπανίας, το πρώτο στο είδος του «Βαρόμετρο EPF για τη Συμμετοχή των Οργανώσεων Ασθενών στην Πολιτική Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο» (EPF Barometer). Πρόκειται για μια πρωτοποριακή έρευνα που χαρτογραφεί, σε συγκριτική βάση για πρώτη φορά, τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις ασθενών συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, με βάση τις συνεισφορές 27 εθνικών συνασπισμών οργανώσεων ασθενών — μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Τα ευρήματα αποκαλύπτουν σημαντικές ανισότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι χώρες της Βόρειας και Βορειοδυτικής Ευρώπης παρουσιάζουν γενικά ισχυρότερους και πιο δομημένους μηχανισμούς συμμετοχής των ασθενών, ενώ πολλές χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση της συμμετοχής των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η Νότια Ευρώπη εμφανίζει ανομοιογενή εικόνα: η Κύπρος καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση, ενώ η Ελλάδα, η Ισπανία και η Μάλτα κατατάσσονται στο χαμηλότερο τμήμα της συνολικής κατάταξης.
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Τα ευρήματα αποκαλύπτουν σημαντικές ανισότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι χώρες της Βόρειας και Βορειοδυτικής Ευρώπης παρουσιάζουν γενικά ισχυρότερους και πιο δομημένους μηχανισμούς συμμετοχής των ασθενών, ενώ πολλές χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση της συμμετοχής των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η Νότια Ευρώπη εμφανίζει ανομοιογενή εικόνα: η Κύπρος καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση, ενώ η Ελλάδα, η Ισπανία και η Μάλτα κατατάσσονται στο χαμηλότερο τμήμα της συνολικής κατάταξης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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