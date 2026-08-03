Το φυσικό «αντίδοτο» στο στρες που δρα σε 10 λεπτά – Δοκιμάστε το

Ένα σύντομο διάλειμμα στη φύση μπορεί να λειτουργήσει σαν «επανεκκίνηση» για το μυαλό. Νέα έρευνα δείχνει ότι μόλις 10 λεπτά ανάμεσα στα δέντρα, με το κελάηδισμα των πουλιών, συνδέονται με λιγότερο άγχος, πιο θετικά συναισθήματα και ισχυρότερη αίσθηση ψυχικής αναζωογόνησης