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Το φυσικό «αντίδοτο» στο στρες που δρα σε 10 λεπτά – Δοκιμάστε το
YGEIAMOU.GR
Άγχος Δάσος Ευεξία Πουλιά Συναισθήματα Φυσικό περιβάλλον

Το φυσικό «αντίδοτο» στο στρες που δρα σε 10 λεπτά – Δοκιμάστε το

Ένα σύντομο διάλειμμα στη φύση μπορεί να λειτουργήσει σαν «επανεκκίνηση» για το μυαλό. Νέα έρευνα δείχνει ότι μόλις 10 λεπτά ανάμεσα στα δέντρα, με το κελάηδισμα των πουλιών, συνδέονται με λιγότερο άγχος, πιο θετικά συναισθήματα και ισχυρότερη αίσθηση ψυχικής αναζωογόνησης

Το φυσικό «αντίδοτο» στο στρες που δρα σε 10 λεπτά – Δοκιμάστε το
Βίκυ Βενιού
Δέκα ήσυχα λεπτά κάτω από το φύλλωμα των δέντρων, με τη συνοδεία του κελαηδίσματος των πουλιών, μπορεί να αρκούν για να μειώσουν αισθητά το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα, σύμφωνα με νέα έρευνα, που εξετάζει πώς το φυσικό περιβάλλον και οι ήχοι επηρεάζουν την ψυχική ευεξία.

Σ’ ένα ελεγχόμενο πείραμα με 106 φοιτητές, οι ερευνητές συνέκριναν 4 διαφορετικούς συνδυασμούς περιβάλλοντος και ήχου: Ένα αναγεννημένο δάσος με κελαηδίσματα πουλιών, ένα δάσος με θόρυβο κυκλοφορίας, ένα αστικό περιβάλλον με κελαηδίσματα πουλιών και ένα αστικό περιβάλλον με θόρυβο κυκλοφορίας.

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Βίκυ Βενιού
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