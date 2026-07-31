Αρκεί μια πολυβιταμίνη για δυνατή μνήμη και περισσότερη αντοχή μετά τα 60; Μελέτη απαντά

Νέα μελέτη σε περισσότερους από 16.000 ανθρώπους άνω των 60 ετών δείχνει ότι μια καθημερινή πολυβιταμίνη μπορεί να υποστηρίζει τη μνήμη, τη σωματική αντοχή και την αυτονομία στην τρίτη ηλικία