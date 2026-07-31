Αρκεί μια πολυβιταμίνη για δυνατή μνήμη και περισσότερη αντοχή μετά τα 60; Μελέτη απαντά
Αρκεί μια πολυβιταμίνη για δυνατή μνήμη και περισσότερη αντοχή μετά τα 60; Μελέτη απαντά
Νέα μελέτη σε περισσότερους από 16.000 ανθρώπους άνω των 60 ετών δείχνει ότι μια καθημερινή πολυβιταμίνη μπορεί να υποστηρίζει τη μνήμη, τη σωματική αντοχή και την αυτονομία στην τρίτη ηλικία
Οι πολυβιταμίνες εξακολουθούν να διχάζουν την επιστημονική κοινότητα. Για πολλούς ειδικούς, η καθημερινή λήψη τους δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος όταν η διατροφή είναι ισορροπημένη. Μια νέα, όμως, μεγάλη μελέτη από τις ΗΠΑ έρχεται να προσθέσει νέα δεδομένα στη συζήτηση, υποδεικνύοντας ότι για τους ηλικιωμένους μπορεί και να είναι πολύτιμες για τη γνωστική και σωματική λειτουργία.
Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της American Society for Nutrition και βασίζονται σε περισσότερους από 16.000 ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της American Society for Nutrition και βασίζονται σε περισσότερους από 16.000 ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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