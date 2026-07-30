Υπνική άπνοια: 7 τροφές για καλύτερο ύπνο – Τι να αποφεύγετε

Η σωστή διατροφή δεν θεραπεύει την αποφρακτική υπνική άπνοια, μπορεί όμως να συμβάλει στον έλεγχο του βάρους, στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου