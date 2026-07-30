Υπνική άπνοια: 7 τροφές για καλύτερο ύπνο – Τι να αποφεύγετε
Υπνική άπνοια: 7 τροφές για καλύτερο ύπνο – Τι να αποφεύγετε
Η σωστή διατροφή δεν θεραπεύει την αποφρακτική υπνική άπνοια, μπορεί όμως να συμβάλει στον έλεγχο του βάρους, στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου
Η αποφρακτική υπνική άπνοια δεν περιορίζεται στο έντονο ροχαλητό, αλλά προκαλεί επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής που μειώνουν τα επίπεδα οξυγόνου και διαταράσσουν τον ύπνο. Αν και αρκετοί είναι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνισή της, η αύξηση του βάρους αποτελεί έναν από αυτούς.
Η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να μην αποτελεί θεραπεία, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά μέσω του καλύτερου ελέγχου του σωματικού βάρους και της καρδιομεταβολικής υγείας. Ορισμένες τροφές, όπως οι παρακάτω, συνδέονται με μειωμένη φλεγμονή και καλύτερη ρύθμιση του ύπνου.
1. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά
Το σπανάκι, τα σέσκουλα, η λαχανίδα και τα υπόλοιπα σκουρόχρωμα φυλλώδη λαχανικά είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες βοηθούν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το οξειδωτικό στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να μην αποτελεί θεραπεία, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά μέσω του καλύτερου ελέγχου του σωματικού βάρους και της καρδιομεταβολικής υγείας. Ορισμένες τροφές, όπως οι παρακάτω, συνδέονται με μειωμένη φλεγμονή και καλύτερη ρύθμιση του ύπνου.
1. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά
Το σπανάκι, τα σέσκουλα, η λαχανίδα και τα υπόλοιπα σκουρόχρωμα φυλλώδη λαχανικά είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες βοηθούν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το οξειδωτικό στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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