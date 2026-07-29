Ιός Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι και 21 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα
Ιός Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι και 21 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα
Ανησυχητική αύξηση παρουσιάζουν οι λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 21 νέα περιστατικά - Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο
Αυξάνονται τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας ενώ πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κατέγραψε τους πρώτους θανάτους για την εφετινή σεζόν, συνολικά 4 έως σήμερα.
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα, μέχρι και σήμερα το μεσημέρι έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης στην Ελλάδα, που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών.
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Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα, μέχρι και σήμερα το μεσημέρι έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης στην Ελλάδα, που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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