Ιός Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι και 21 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Ανησυχητική αύξηση παρουσιάζουν οι λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 21 νέα περιστατικά - Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο