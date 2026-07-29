Ιός Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι και 21 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα
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Ιός Δυτικού Νείλου Ελλαδα

Ιός Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι και 21 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Ανησυχητική αύξηση παρουσιάζουν οι λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 21 νέα περιστατικά - Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο

Ιός Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι και 21 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα
ygeiamou.gr team
Αυξάνονται τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας ενώ πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κατέγραψε τους πρώτους θανάτους για την εφετινή σεζόν, συνολικά 4 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα, μέχρι και σήμερα το μεσημέρι έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης στην Ελλάδα, που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών.

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ygeiamou.gr team
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