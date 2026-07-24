Απίστευτο: 34χρονη γέννησε πανομοιότυπα τετράδυμα χωρίς εξωσωματική
YGEIAMOU.GR
Αυστραλία Εγκυμοσύνη Κύηση Υψηλού Κινδύνου

Απίστευτο: 34χρονη γέννησε πανομοιότυπα τετράδυμα χωρίς εξωσωματική

Τα τέσσερα βρέφη προήλθαν από ένα γονιμοποιημένο ωάριο που χωρίστηκε σε τέσσερα έμβρυα - Η κύηση ήταν εξαιρετικά υψηλού κινδύνου

Απίστευτο: 34χρονη γέννησε πανομοιότυπα τετράδυμα χωρίς εξωσωματική
ygeiamou.gr team
Μία από τις πιο σπάνιες γεννήσεις που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως σημειώθηκε στην Αυστραλία, όπου μια 34χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο πανομοιότυπα τετράδυμα, τα οποία συνελήφθησαν με φυσικό τρόπο, έπειτα από μια εγκυμοσύνη που οι γιατροί χαρακτήρισαν εξαιρετικά υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με το BBC, η Τζένιταρ Να’αμοάνα γέννησε με καισαρική τομή στις 14 Ιουλίου, μετά από 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, τέσσερα κορίτσια, τα οποία προήλθαν από ένα και μοναδικό γονιμοποιημένο ωάριο που διαχωρίστηκε σε τέσσερα έμβρυα. Πρόκειται για μονοζυγωτικά πανομοιότυπα τετράδυμα, ένα φαινόμενο που εκτιμάται ότι εμφανίζεται μόλις μία φορά σε περίπου 15 εκατομμύρια κυήσεις.

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