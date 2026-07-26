Τα 5 νοσήματα που στέλνουν 8 στους 10 Έλληνες στο νοσοκομείο – Νέα μελέτη
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Τα 5 νοσήματα που στέλνουν 8 στους 10 Έλληνες στο νοσοκομείο – Νέα μελέτη

Νέα διεθνής μελέτη καταγράφει το ολοένα αυξανόμενο βάρος των χρονίων νοσημάτων, τις αδυναμίες του ΕΣΥ και τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

Τα 5 νοσήματα που στέλνουν 8 στους 10 Έλληνες στο νοσοκομείο – Νέα μελέτη
Τότα Καρλατήρα
Οι Έλληνες ζουν πλέον περισσότερο, αλλά όχι απαραίτητα καλύτερα. Παρότι το προσδόκιμο ζωής έχει ανακάμψει μετά την πανδημία κορωνοϊού και φτάνει τα 80,8 χρόνια, οι Έλληνες περνούν μικρότερο μέρος αυτής της ζωής με καλή υγεία σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μετά την ηλικία των 65, τα χρόνια υγιούς ζωής περιορίζονται σε μόλις 8,8 έτη, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 9,1 έτη.

Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική – και απογοητευτική- διαπίστωση της νέας μελέτης Policy Roadmaps for Acting Early on Non-Communicable Diseases: Greece, η οποία καταγράφει με στοιχεία τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα στην πρόληψη και τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων.

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Τότα Καρλατήρα
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