Τα 5 νοσήματα που στέλνουν 8 στους 10 Έλληνες στο νοσοκομείο – Νέα μελέτη

Νέα διεθνής μελέτη καταγράφει το ολοένα αυξανόμενο βάρος των χρονίων νοσημάτων, τις αδυναμίες του ΕΣΥ και τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας