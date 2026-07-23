Η αλλόκοτη περίπτωση του Βίκτορ Γιάλομ – Ο γιος του ψυχοθεραπευτή Ίρβιν Γιάλομ αυτοκτόνησε μετά από μάχη με ψυχική νόσο

Ψυχοθεραπευτής και ο ίδιος, αλλά οδηγήθηκε σε υπαρξιακό αδιέξοδο - Γιατί ο αδελφός του αποκάλυψε το «μυστικό» της οικογένειας τέσσερις μήνες μετά, ζητώντας η τραγωδία να μην ακυρώσει την αξία της επιστήμης