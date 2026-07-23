Η αλλόκοτη περίπτωση του Βίκτορ Γιάλομ – Ο γιος του ψυχοθεραπευτή Ίρβιν Γιάλομ αυτοκτόνησε μετά από μάχη με ψυχική νόσο
Η αλλόκοτη περίπτωση του Βίκτορ Γιάλομ – Ο γιος του ψυχοθεραπευτή Ίρβιν Γιάλομ αυτοκτόνησε μετά από μάχη με ψυχική νόσο
Ψυχοθεραπευτής και ο ίδιος, αλλά οδηγήθηκε σε υπαρξιακό αδιέξοδο - Γιατί ο αδελφός του αποκάλυψε το «μυστικό» της οικογένειας τέσσερις μήνες μετά, ζητώντας η τραγωδία να μην ακυρώσει την αξία της επιστήμης
*Γράφει ο Βασίλης Τσακίρογλου
Η περίπτωση του Βίκτορ Γιάλομ είναι τόσο απίθανα αλλόκοτη, ώστε θα μπορούσε να έχει επινοηθεί από τον πατέρα του. Σαν μία ακόμη ιστορία μεταξύ ιστορικής αλήθειας και μυθοπλασίας, από εκείνες που τόσο αριστοτεχνικά έχει συνθέσει στα βιβλία του ο εξαίσιος, πασίγνωστος ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Ιρβιν Γιάλομ. Και είναι στ’ αλήθεια αλλόκοτη, καταρχάς διότι ο Βίκτορ ήταν κι αυτός ψυχοθεραπευτής. Ο οποίος λάτρευε την επιστήμη του και εργάστηκε σε όλη του τη ζωή για να ανοίξει νέους δρόμους στη θεραπευτική μεθοδολογία, προτού όμως της καταφέρει ένα σχεδόν συντριπτικό πλήγμα – με την αυτοκτονία του.
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Η περίπτωση του Βίκτορ Γιάλομ είναι τόσο απίθανα αλλόκοτη, ώστε θα μπορούσε να έχει επινοηθεί από τον πατέρα του. Σαν μία ακόμη ιστορία μεταξύ ιστορικής αλήθειας και μυθοπλασίας, από εκείνες που τόσο αριστοτεχνικά έχει συνθέσει στα βιβλία του ο εξαίσιος, πασίγνωστος ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Ιρβιν Γιάλομ. Και είναι στ’ αλήθεια αλλόκοτη, καταρχάς διότι ο Βίκτορ ήταν κι αυτός ψυχοθεραπευτής. Ο οποίος λάτρευε την επιστήμη του και εργάστηκε σε όλη του τη ζωή για να ανοίξει νέους δρόμους στη θεραπευτική μεθοδολογία, προτού όμως της καταφέρει ένα σχεδόν συντριπτικό πλήγμα – με την αυτοκτονία του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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