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Η απώλεια της όρασης δεν περιορίζει τη ζωή: Το μήνυμα του Φάρου Τυφλών Ελλάδος – Δείτε βίντεο
YGEIAMOU.GR
Απώλεια όρασης Αυτοπεποίθηση Όραση Πολιτισμός Συμπερίληψη Φάρος Τυφλών Ελλάδος

Η απώλεια της όρασης δεν περιορίζει τη ζωή: Το μήνυμα του Φάρου Τυφλών Ελλάδος – Δείτε βίντεο

Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυσή του, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος παρουσιάζει μέσα από ένα νέο ενημερωτικό βίντεο τις δράσεις που ενισχύουν την αυτονομία, την εργασία, τη γνώση και την ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με οπτική αναπηρία

Η απώλεια της όρασης δεν περιορίζει τη ζωή: Το μήνυμα του Φάρου Τυφλών Ελλάδος – Δείτε βίντεο
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η μερική ή ολική απώλεια της όρασης δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για μία ζωή με δημιουργία, εργασία, συμμετοχή και όνειρα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που μεταφέρει ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος μέσα από το νέο ενημερωτικό του βίντεο, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων συνεχούς παρουσίας και προσφοράς.

Από το 1946, ο Φάρος δημιουργεί ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης για ανθρώπους με μερική ή ολική απώλεια όρασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
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