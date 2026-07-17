Η απώλεια της όρασης δεν περιορίζει τη ζωή: Το μήνυμα του Φάρου Τυφλών Ελλάδος – Δείτε βίντεο

Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυσή του, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος παρουσιάζει μέσα από ένα νέο ενημερωτικό βίντεο τις δράσεις που ενισχύουν την αυτονομία, την εργασία, τη γνώση και την ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με οπτική αναπηρία