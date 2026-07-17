Η απώλεια της όρασης δεν περιορίζει τη ζωή: Το μήνυμα του Φάρου Τυφλών Ελλάδος – Δείτε βίντεο
Η απώλεια της όρασης δεν περιορίζει τη ζωή: Το μήνυμα του Φάρου Τυφλών Ελλάδος – Δείτε βίντεο
Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυσή του, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος παρουσιάζει μέσα από ένα νέο ενημερωτικό βίντεο τις δράσεις που ενισχύουν την αυτονομία, την εργασία, τη γνώση και την ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με οπτική αναπηρία
Η μερική ή ολική απώλεια της όρασης δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για μία ζωή με δημιουργία, εργασία, συμμετοχή και όνειρα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που μεταφέρει ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος μέσα από το νέο ενημερωτικό του βίντεο, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων συνεχούς παρουσίας και προσφοράς.
Από το 1946, ο Φάρος δημιουργεί ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης για ανθρώπους με μερική ή ολική απώλεια όρασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από το 1946, ο Φάρος δημιουργεί ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης για ανθρώπους με μερική ή ολική απώλεια όρασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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