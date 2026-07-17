Καλοκαίρι και ευαίσθητη περιοχή: Οι καθημερινές συνήθειες που μειώνουν τον κίνδυνο ερεθισμών
Καλοκαίρι και ευαίσθητη περιοχή: Οι καθημερινές συνήθειες που μειώνουν τον κίνδυνο ερεθισμών
Η ζέστη, η υγρασία, το βρεγμένο μαγιό και το χλώριο μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία της ευαίσθητης περιοχής - Η σωστή καθημερινή υγιεινή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία κατά τους θερινούς μήνες
Η θάλασσα, η πισίνα και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι συνώνυμα του καλοκαιριού. Ωστόσο, οι ίδιες συνθήκες που κάνουν την εποχή πιο ευχάριστη μπορούν να επιβαρύνουν την ευαίσθητη περιοχή, αυξάνοντας την πιθανότητα ερεθισμών και δυσφορίας.
Η ζέστη, η αυξημένη εφίδρωση, η υγρασία, το αλάτι της θάλασσας, το χλώριο της πισίνας, αλλά και η παραμονή με βρεγμένο μαγιό για πολλές ώρες μπορούν να επηρεάσουν τη φυσιολογική ισορροπία της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, η σωστή καθημερινή υγιεινή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία κατά τους θερινούς μήνες.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο καθημερινός καθαρισμός πρέπει να γίνεται με ήπια προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για την ευαίσθητη περιοχή, καθώς τα κοινά σαπούνια μπορεί να προκαλέσουν ξηρότητα ή ερεθισμούς, ιδιαίτερα όταν το δέρμα είναι ήδη επιβαρυμένο από τη ζέστη και την υγρασία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ζέστη, η αυξημένη εφίδρωση, η υγρασία, το αλάτι της θάλασσας, το χλώριο της πισίνας, αλλά και η παραμονή με βρεγμένο μαγιό για πολλές ώρες μπορούν να επηρεάσουν τη φυσιολογική ισορροπία της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, η σωστή καθημερινή υγιεινή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία κατά τους θερινούς μήνες.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο καθημερινός καθαρισμός πρέπει να γίνεται με ήπια προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για την ευαίσθητη περιοχή, καθώς τα κοινά σαπούνια μπορεί να προκαλέσουν ξηρότητα ή ερεθισμούς, ιδιαίτερα όταν το δέρμα είναι ήδη επιβαρυμένο από τη ζέστη και την υγρασία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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