Καλοκαίρι και ευαίσθητη περιοχή: Οι καθημερινές συνήθειες που μειώνουν τον κίνδυνο ερεθισμών

Η ζέστη, η υγρασία, το βρεγμένο μαγιό και το χλώριο μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία της ευαίσθητης περιοχής - Η σωστή καθημερινή υγιεινή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία κατά τους θερινούς μήνες