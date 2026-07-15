Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα: Ο αόρατος κίνδυνος που μπορεί να σκοτώσει

Δεν έχει χρώμα, δεν έχει οσμή και δεν προειδοποιεί - Οι ειδικοί εξηγούν πώς το μονοξείδιο του άνθρακα προκαλεί δηλητηρίαση, ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοήσουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε