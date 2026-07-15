Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα: Ο αόρατος κίνδυνος που μπορεί να σκοτώσει
Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα: Ο αόρατος κίνδυνος που μπορεί να σκοτώσει
Δεν έχει χρώμα, δεν έχει οσμή και δεν προειδοποιεί - Οι ειδικοί εξηγούν πώς το μονοξείδιο του άνθρακα προκαλεί δηλητηρίαση, ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοήσουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε
Δεν έχει χρώμα. Δεν έχει οσμή. Δεν δίνει κανένα προειδοποιητικό σημάδι. Κι όμως, μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να στερήσει τη ζωή από έναν άνθρωπο. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα αέρια, καθώς η εισπνοή του μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή δηλητηρίαση, ακόμη και στον θάνατο, χωρίς το θύμα να αντιληφθεί έγκαιρα τον κίνδυνο.
Το τραγικό περιστατικό με το νεαρό ζευγάρι που εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του, σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά, έφερε ξανά στο προσκήνιο έναν κίνδυνο που συχνά υποτιμάται. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η αιτία θανάτου να σχετίζεται με έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα, υπενθυμίζοντας πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί η λειτουργία κινητήρα σε κλειστό χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το τραγικό περιστατικό με το νεαρό ζευγάρι που εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του, σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά, έφερε ξανά στο προσκήνιο έναν κίνδυνο που συχνά υποτιμάται. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η αιτία θανάτου να σχετίζεται με έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα, υπενθυμίζοντας πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί η λειτουργία κινητήρα σε κλειστό χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα