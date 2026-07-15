Οδηγός καθημερινής φροντίδας για άτομα με ακράτεια και κατακλίσεις

Στο 13ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Σταύρο Κοντογιάννη Ουρολόγο, Επιμελητή Α' Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών να μιλά για την σωστή φροντίδα ατόμων που αντιμετωπίζουν ακράτεια και κατακλίσεις