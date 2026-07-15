Οδηγός καθημερινής φροντίδας για άτομα με ακράτεια και κατακλίσεις
YGEIAMOU.GR
Ακράτεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία Κατακλίσεις ΜΕΓΑ Σταύρος Κοντογιάννης

Οδηγός καθημερινής φροντίδας για άτομα με ακράτεια και κατακλίσεις

Στο 13ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Σταύρο Κοντογιάννη Ουρολόγο, Επιμελητή Α' Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών να μιλά για την σωστή φροντίδα ατόμων που αντιμετωπίζουν ακράτεια και κατακλίσεις

Οδηγός καθημερινής φροντίδας για άτομα με ακράτεια και κατακλίσεις
Νίκη Ψάλτη
Σε περιπτώσεις ασθενών που νοσηλεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο κρεβάτι ελλοχεύει ο κίνδυνος να αναπτυχθούν πληγές σε περιοχές του σώματος που πιέζονται παρατεταμένα (π.χ., γοφοί, κόκκυγας, πτέρνες). Εάν παράλληλα υπάρχει και πρόβλημα ακράτειας, τότε η υγρασία από την ακράτεια καθιστά το δέρμα πιο ευαίσθητο και ευάλωτο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο κατακλίσεων.

Ο κ. Σταύρος Κοντογιάννης, Ουρολόγος, Επιμελητής Α’ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι φροντιστές για να αντιμετωπίσουν σωστά τον δικό τους άνθρωπο και να αποφύγουν τις κατακλίσεις.

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Νίκη Ψάλτη
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