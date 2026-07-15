7 τρόφιμα που χαλάνε εύκολα και στο ψυγείο – Έξυπνα tips για να μην τα πετάξετε
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Τρόφιμα Ψυγείο

7 τρόφιμα που χαλάνε εύκολα και στο ψυγείο – Έξυπνα tips για να μην τα πετάξετε

Η σωστή θερμοκρασία είναι μόνο η αρχή - Ποια τρόφιμα αλλοιώνονται πιο εύκολα, τι συστήνουν οι ειδικοί για τη συντήρησή τους και πώς μπορείτε να περιορίσετε τη σπατάλη

7 τρόφιμα που χαλάνε εύκολα και στο ψυγείο – Έξυπνα tips για να μην τα πετάξετε
ygeiamou.gr team
Ανοίγετε το ψυγείο για να ετοιμάσετε μία σαλάτα ή ένα γρήγορο γεύμα και διαπιστώνετε ότι οι φράουλες έχουν μουχλιάσει, τα λαχανικά έχουν μαραθεί ή τα μυρωδικά έχουν χάσει το άρωμά τους. Αν σας έχει συμβεί, δεν είστε οι μόνοι.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το ψυγείο… δουλεύει υπερωρίες. Ωστόσο, ακόμη και τότε, ορισμένα τρόφιμα αλλοιώνονται πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύουμε, ιδιαίτερα αν δεν αποθηκευτούν σωστά ή μείνουν αρκετή ώρα εκτός ψύξης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σωστή συντήρηση είναι εξίσου σημαντική με τη χαμηλή θερμοκρασία, ώστε να περιορίζεται η αλλοίωση και να διατηρούνται τα τρόφιμα ασφαλή για κατανάλωση.

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ygeiamou.gr team
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