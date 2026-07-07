Το έξυπνο κόλπο για να κοιμηθείτε όταν κάνει αφόρητη ζέστη
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Ζέστη Θερμοκρασία Καύσωνας Νερό Ύπνος

Το έξυπνο κόλπο για να κοιμηθείτε όταν κάνει αφόρητη ζέστη

Όταν η υψηλή θερμοκρασία δεν σας αφήνει να κλείσετε μάτι, μία απλή κίνηση μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να χαλαρώσει και να σας οδηγήσει πιο εύκολα στον ύπνο

Το έξυπνο κόλπο για να κοιμηθείτε όταν κάνει αφόρητη ζέστη
ygeiamou.gr team
Το μαξιλάρι έχει ζεσταθεί, τα σεντόνια κολλάνε στο σώμα και το δωμάτιο μοιάζει να κρατάει όλη τη θερμότητα της ημέρας. Όταν η ζέστη κάνει τον ύπνο δύσκολη υπόθεση, ένα απλό κόλπο μπορεί να βοηθήσει το σώμα να δροσιστεί πιο γρήγορα.

Το μυστικό βρίσκεται στον σβέρκο. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν μπούμε στη θάλασσα συνηθίζουμε να ρίχνουμε λίγο νερό στο σημείο αυτό, ούτε ότι όσοι ζουν σε πολύ θερμά κλίματα προστατεύουν τον σβέρκο τους από τον ήλιο.

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ygeiamou.gr team
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