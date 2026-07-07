Το έξυπνο κόλπο για να κοιμηθείτε όταν κάνει αφόρητη ζέστη

Όταν η υψηλή θερμοκρασία δεν σας αφήνει να κλείσετε μάτι, μία απλή κίνηση μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να χαλαρώσει και να σας οδηγήσει πιο εύκολα στον ύπνο