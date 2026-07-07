Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης φαρμάκου που χρειάζεται η Ελλάδα – Τι προτείνουν οι ειδικοί του CLEO
YGEIAMOU.GR
Θεοκλής Ζαούτης Κλειώ Αργυροπούλου Clawback Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων CLEO Φαρμακευτική Πολιτική

Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης φαρμάκου που χρειάζεται η Ελλάδα – Τι προτείνουν οι ειδικοί του CLEO

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CLEO, κ. Θεοκλής Ζαούτης και η Εκτελεστική Διευθύντρια Διοίκησης, κυρία Κλειώ Αργυροπούλου εξηγούν γιατί το ευρωπαϊκό ορόσημο του 2028 στην αναθεώρηση της φαρμακευτικής πολιτικής καθιστά επιτακτική τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του φαρμάκου στην Ελλάδα

Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης φαρμάκου που χρειάζεται η Ελλάδα – Τι προτείνουν οι ειδικοί του CLEO
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
*Γράφουν οι:

Θεοκλής Ζαούτης, Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO)

Κλειώ Αργυροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια Διοίκησης του CLEO

Η συζήτηση για το clawback στη φαρμακευτική πολιτική δεν αφορά πλέον μόνο τη διαχείριση ενός δημοσιονομικού εργαλείου που θεσπίστηκε σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία θέτει συγκεκριμένες προθεσμίες, κανόνες και απαιτήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων υγείας και την πρόσβαση των πολιτών στις καινοτόμες θεραπείες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης