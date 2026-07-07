Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης φαρμάκου που χρειάζεται η Ελλάδα – Τι προτείνουν οι ειδικοί του CLEO
Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης φαρμάκου που χρειάζεται η Ελλάδα – Τι προτείνουν οι ειδικοί του CLEO
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CLEO, κ. Θεοκλής Ζαούτης και η Εκτελεστική Διευθύντρια Διοίκησης, κυρία Κλειώ Αργυροπούλου εξηγούν γιατί το ευρωπαϊκό ορόσημο του 2028 στην αναθεώρηση της φαρμακευτικής πολιτικής καθιστά επιτακτική τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του φαρμάκου στην Ελλάδα
*Γράφουν οι:
Θεοκλής Ζαούτης, Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO)
Κλειώ Αργυροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια Διοίκησης του CLEO
Η συζήτηση για το clawback στη φαρμακευτική πολιτική δεν αφορά πλέον μόνο τη διαχείριση ενός δημοσιονομικού εργαλείου που θεσπίστηκε σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία θέτει συγκεκριμένες προθεσμίες, κανόνες και απαιτήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων υγείας και την πρόσβαση των πολιτών στις καινοτόμες θεραπείες.
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Θεοκλής Ζαούτης, Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO)
Κλειώ Αργυροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια Διοίκησης του CLEO
Η συζήτηση για το clawback στη φαρμακευτική πολιτική δεν αφορά πλέον μόνο τη διαχείριση ενός δημοσιονομικού εργαλείου που θεσπίστηκε σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία θέτει συγκεκριμένες προθεσμίες, κανόνες και απαιτήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων υγείας και την πρόσβαση των πολιτών στις καινοτόμες θεραπείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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