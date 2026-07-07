Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης φαρμάκου που χρειάζεται η Ελλάδα – Τι προτείνουν οι ειδικοί του CLEO

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CLEO, κ. Θεοκλής Ζαούτης και η Εκτελεστική Διευθύντρια Διοίκησης, κυρία Κλειώ Αργυροπούλου εξηγούν γιατί το ευρωπαϊκό ορόσημο του 2028 στην αναθεώρηση της φαρμακευτικής πολιτικής καθιστά επιτακτική τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του φαρμάκου στην Ελλάδα