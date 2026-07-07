Ποιες λοιμώξεις απειλούν την Ευρώπη το καλοκαίρι – Τι ισχύει για ιό Δυτικού Νείλου και βακτήρια Vibrio
YGEIAMOU.GR
ECDC Κουνούπια Μεταδοτικές ασθένειες

Ποιες λοιμώξεις απειλούν την Ευρώπη το καλοκαίρι – Τι ισχύει για ιό Δυτικού Νείλου και βακτήρια Vibrio

Ιός του Δυτικού Νείλου, βακτήρια Vibrio και ιός Έμπολα στην εβδομαδιαία επιτήρηση του ECDC – Τι δείχνει η νέα έκθεση για τις υγειονομικούς κινδύνους που απειλούν την Ευρώπη

Ποιες λοιμώξεις απειλούν την Ευρώπη το καλοκαίρι – Τι ισχύει για ιό Δυτικού Νείλου και βακτήρια Vibrio
Κλέλια Γιαρίμογλου
Από τα πρώτα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα βακτήρια Vibrio που ευνοούνται από τα θερμότερα παράκτια νερά έως τη μεγάλη επιδημία του ιού Έμπολα στην κεντρική Αφρική, οι υγειονομικές αρχές της Ευρώπης παρακολουθούν στενά μία σειρά από μεταδοτικές απειλές, καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της.

Στην εβδομαδιαία έκθεσή του για το διάστημα 27 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αποτυπώνει την τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα στην Ευρώπη και διεθνώς, επισημαίνοντας ποια νοσήματα απαιτούν αυξημένη επιτήρηση και ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης