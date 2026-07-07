Ποιες λοιμώξεις απειλούν την Ευρώπη το καλοκαίρι – Τι ισχύει για ιό Δυτικού Νείλου και βακτήρια Vibrio

Ιός του Δυτικού Νείλου, βακτήρια Vibrio και ιός Έμπολα στην εβδομαδιαία επιτήρηση του ECDC – Τι δείχνει η νέα έκθεση για τις υγειονομικούς κινδύνους που απειλούν την Ευρώπη