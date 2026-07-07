Ποιες λοιμώξεις απειλούν την Ευρώπη το καλοκαίρι – Τι ισχύει για ιό Δυτικού Νείλου και βακτήρια Vibrio
Ποιες λοιμώξεις απειλούν την Ευρώπη το καλοκαίρι – Τι ισχύει για ιό Δυτικού Νείλου και βακτήρια Vibrio
Ιός του Δυτικού Νείλου, βακτήρια Vibrio και ιός Έμπολα στην εβδομαδιαία επιτήρηση του ECDC – Τι δείχνει η νέα έκθεση για τις υγειονομικούς κινδύνους που απειλούν την Ευρώπη
Από τα πρώτα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα βακτήρια Vibrio που ευνοούνται από τα θερμότερα παράκτια νερά έως τη μεγάλη επιδημία του ιού Έμπολα στην κεντρική Αφρική, οι υγειονομικές αρχές της Ευρώπης παρακολουθούν στενά μία σειρά από μεταδοτικές απειλές, καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της.
Στην εβδομαδιαία έκθεσή του για το διάστημα 27 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αποτυπώνει την τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα στην Ευρώπη και διεθνώς, επισημαίνοντας ποια νοσήματα απαιτούν αυξημένη επιτήρηση και ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Στην εβδομαδιαία έκθεσή του για το διάστημα 27 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αποτυπώνει την τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα στην Ευρώπη και διεθνώς, επισημαίνοντας ποια νοσήματα απαιτούν αυξημένη επιτήρηση και ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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