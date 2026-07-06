Δωρεά ωαρίων: Μέχρι ποια ηλικία γίνεται στην Ελλάδα – Tι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες
Δωρεά ωαρίων: Μέχρι ποια ηλικία γίνεται στην Ελλάδα – Tι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες
Η δωρεά ωαρίων στην Ελλάδα εφαρμόζεται πλέον έως τα 54 έτη υπό ιατρικές προϋποθέσεις. O κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ εξηγεί πότε ενδείκνυται, πώς γίνεται και τι πρέπει να γνωρίζει η λήπτρια
Η δωρεά ωαρίων αποτελεί καθιερωμένη μέθοδο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η χρήση αυτόλογων ωαρίων δεν είναι εφικτή ή δεν ενδείκνυται ιατρικά. Στην Ελλάδα, η πρακτική αυτή διέπεται από σαφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ υποστηρίζεται από εξειδικευμένες μονάδες με υψηλά επίπεδα επιστημονικής κατάρτισης.
Κατά τη διαδικασία, τα ωάρια προέρχονται από υγιή δότρια, η οποία υποβάλλεται σε ελεγχόμενη ωοθηκική διέγερση με τη χρήση ειδικών ορμονικών φαρμάκων που ενισχύουν την παραγωγή ωαρίων. Στόχος είναι η ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων και η συλλογή ώριμων ωαρίων μέσω διακολπικής ωοληψίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Τα ωάρια γονιμοποιούνται in vitro και τα προκύπτοντα έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα της λήπτριας.
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Κατά τη διαδικασία, τα ωάρια προέρχονται από υγιή δότρια, η οποία υποβάλλεται σε ελεγχόμενη ωοθηκική διέγερση με τη χρήση ειδικών ορμονικών φαρμάκων που ενισχύουν την παραγωγή ωαρίων. Στόχος είναι η ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων και η συλλογή ώριμων ωαρίων μέσω διακολπικής ωοληψίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Τα ωάρια γονιμοποιούνται in vitro και τα προκύπτοντα έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα της λήπτριας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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