Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, τώρα και για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις
YGEIAMOU.GR
Cosmote COSMOTE Insurance

Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, τώρα και για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις

Το COSMOTE Insurance εξελίσσεται σε Magenta Insurance, διευρύνει τις ασφαλιστικές λύσεις του και συνδυάζει την ευκολία της online ασφάλισης με την συνεχή καθοδήγηση έμπειρων συμβούλων

Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, τώρα και για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις
ygeiamou.gr team
Sponsored Content

Οι ανάγκες ασφάλισης δεν είναι ίδιες για όλους. Μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την υγεία, την επαγγελματική δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής. Γι’ αυτό και ο σύγχρονος ασφαλιστικός κλάδος καλείται να προσφέρει περισσότερα από ένα έτοιμο πρόγραμμα: χρειάζεται επιλογές, σαφή ενημέρωση και, όπου απαιτείται, προσωπική καθοδήγηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το COSMOTE Insurance εξελίσσεται σε Magenta Insurance, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του με ασφαλιστικές λύσεις για την υγεία, τη ζωή, τα ταξίδια και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, διατηρεί τις δυνατότητες online ασφάλισης για αυτοκίνητο, μηχανή, σκάφος, κατοικία και κάρτα υγείας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης