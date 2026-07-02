Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, τώρα και για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις
Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, τώρα και για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις
Το COSMOTE Insurance εξελίσσεται σε Magenta Insurance, διευρύνει τις ασφαλιστικές λύσεις του και συνδυάζει την ευκολία της online ασφάλισης με την συνεχή καθοδήγηση έμπειρων συμβούλων
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Οι ανάγκες ασφάλισης δεν είναι ίδιες για όλους. Μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την υγεία, την επαγγελματική δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής. Γι’ αυτό και ο σύγχρονος ασφαλιστικός κλάδος καλείται να προσφέρει περισσότερα από ένα έτοιμο πρόγραμμα: χρειάζεται επιλογές, σαφή ενημέρωση και, όπου απαιτείται, προσωπική καθοδήγηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, το COSMOTE Insurance εξελίσσεται σε Magenta Insurance, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του με ασφαλιστικές λύσεις για την υγεία, τη ζωή, τα ταξίδια και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, διατηρεί τις δυνατότητες online ασφάλισης για αυτοκίνητο, μηχανή, σκάφος, κατοικία και κάρτα υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ανάγκες ασφάλισης δεν είναι ίδιες για όλους. Μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την υγεία, την επαγγελματική δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής. Γι’ αυτό και ο σύγχρονος ασφαλιστικός κλάδος καλείται να προσφέρει περισσότερα από ένα έτοιμο πρόγραμμα: χρειάζεται επιλογές, σαφή ενημέρωση και, όπου απαιτείται, προσωπική καθοδήγηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, το COSMOTE Insurance εξελίσσεται σε Magenta Insurance, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του με ασφαλιστικές λύσεις για την υγεία, τη ζωή, τα ταξίδια και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, διατηρεί τις δυνατότητες online ασφάλισης για αυτοκίνητο, μηχανή, σκάφος, κατοικία και κάρτα υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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