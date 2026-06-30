Ξηρό άνθος κάνναβης: Μπλόκο του Υπουργείου Υγείας σε «παραθυράκια» πώλησης

Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για την παράνομη πρακτική ψεκασμού προϊόντων με συνθετικά κανναβινοειδή και υπενθυμίζει το ισχύον πλαίσιο για τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα που περιέχουν το ξηρό άνθος κάνναβης