Ξηρό άνθος κάνναβης: Μπλόκο του Υπουργείου Υγείας σε «παραθυράκια» πώλησης
Ξηρό άνθος κάνναβης: Μπλόκο του Υπουργείου Υγείας σε «παραθυράκια» πώλησης
Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για την παράνομη πρακτική ψεκασμού προϊόντων με συνθετικά κανναβινοειδή και υπενθυμίζει το ισχύον πλαίσιο για τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα που περιέχουν το ξηρό άνθος κάνναβης
Τρόπους με τους οποίους επιχειρείται να παρακαμφθεί το νέο νομικό πλαίσιο που απαγορεύει ρητά τη λιανική πώληση του ξηρού άνθους κάνναβης διαπιστώνει το Υπουργείο Υγείας και με νέα ερμηνευτική εγκύκλιό του κάνει σαφές το πλαίσιο εφαρμογής της απαγόρευσης προς γνώση των ελεγκτικών αρχών.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νόμο 5302/2026 απαγορεύεται κάθε μορφή λιανικής πώλησης, διακίνησης και διάθεσης ξηρού άνθους προερχομένου από ποικιλίες Cannabis sativa L., ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) ή άλλα κανναβινοειδή, είτε σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή.
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Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νόμο 5302/2026 απαγορεύεται κάθε μορφή λιανικής πώλησης, διακίνησης και διάθεσης ξηρού άνθους προερχομένου από ποικιλίες Cannabis sativa L., ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) ή άλλα κανναβινοειδή, είτε σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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