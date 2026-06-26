Διατροφικές διαταραχές: Σημαντικές ελλείψεις στις δημόσιες δομές εντοπίζει το «ΕΠΙΤΡΕΦΩ»

Ο οργανισμός γονέων και φροντιστών κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, μεγάλες αναμονές για θεραπεία και κίνδυνο διακοπής νέων εισαγωγών σε κρίσιμες δημόσιες δομές