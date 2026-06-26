Διατροφικές διαταραχές: Σημαντικές ελλείψεις στις δημόσιες δομές εντοπίζει το «ΕΠΙΤΡΕΦΩ»
Διατροφικές διαταραχές: Σημαντικές ελλείψεις στις δημόσιες δομές εντοπίζει το «ΕΠΙΤΡΕΦΩ»
Ο οργανισμός γονέων και φροντιστών κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, μεγάλες αναμονές για θεραπεία και κίνδυνο διακοπής νέων εισαγωγών σε κρίσιμες δημόσιες δομές
Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που διαμορφώνεται στις δημόσιες δομές θεραπείας των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής εκφράζει ο οργανισμός «ΕΠΙΤΡΕΦΩ», εκπροσωπώντας γονείς και φίλους πασχόντων από ΔΠΤ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο οργανισμός σε δελτίο Τύπου, οι εξελίξεις στον χώρο της Υγείας και ειδικότερα στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας προκαλούν αγωνία στις οικογένειες των ασθενών, καθώς οι ελλείψεις σε προσωπικό —ιδίως νοσηλευτικό— και υποδομές έχουν οδηγήσει τη θεραπεία των πασχόντων σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Μεγάλες αναμονές και πίεση στις δημόσιες κλινικές
Το «ΕΠΙΤΡΕΦΩ» υποστηρίζει ότι οι ελλείψεις έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες αναμονές τόσο για ψυχοθεραπεία, όσο και για νοσηλεία σε ψυχιατρικές κλινικές παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο οργανισμός σε δελτίο Τύπου, οι εξελίξεις στον χώρο της Υγείας και ειδικότερα στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας προκαλούν αγωνία στις οικογένειες των ασθενών, καθώς οι ελλείψεις σε προσωπικό —ιδίως νοσηλευτικό— και υποδομές έχουν οδηγήσει τη θεραπεία των πασχόντων σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Μεγάλες αναμονές και πίεση στις δημόσιες κλινικές
Το «ΕΠΙΤΡΕΦΩ» υποστηρίζει ότι οι ελλείψεις έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες αναμονές τόσο για ψυχοθεραπεία, όσο και για νοσηλεία σε ψυχιατρικές κλινικές παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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