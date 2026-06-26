Μετά την παντζαροσαλάτα μασήστε τσίχλα και δείτε την πίεσή σας να μειώνεται – Ένα απρόσμενο εύρημα
Μετά την παντζαροσαλάτα μασήστε τσίχλα και δείτε την πίεσή σας να μειώνεται – Ένα απρόσμενο εύρημα
Μια τσίχλα μετά το φαγήτο δεν προσφέρει μόνο καθαρότερη αναπνοή αλλά και μείωση της αρτηριακής πίεσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συμπεραίνουν Βρετανοί ερευνητές
Tην επόμενη φορά που θα τελειώσετε τη σαλάτα σας, φροντίστε μετά να μασήσετε μια τσίχλα με ζάχαρη. Κι όμως, αυτός ο συνδυασμός, όσο αντιφατικός κι αν ακούγεται, μπορεί συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Σε αυτά τα ασυνήθιστα ευρήματα κατέληξαν ερευνητές από το King’s College του Λονδίνου, μελετώντας τη μάσηση τσίχλας με ζάχαρη μετά την κατανάλωση λαχανικών πλούσιων σε νιτρικά άλατα, όπως το παντζάρι, το σπανάκι και η λαχανίδα.
Τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο British Journal of Clinical Pharmacology, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα βακτήρια του στόματος στην αξιοποίηση των ωφέλιμων συστατικών των τροφών.
Ο ρόλος των βακτηρίων του στόματος
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο British Journal of Clinical Pharmacology, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα βακτήρια του στόματος στην αξιοποίηση των ωφέλιμων συστατικών των τροφών.
Ο ρόλος των βακτηρίων του στόματος
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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