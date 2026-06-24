Πλάνο 4 σημείων για να μπει φρένο στις ελλείψεις αίματος – Πού μπορούμε να δώσουμε αίμα αυτό το καλοκαίρι

Η εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα παρουσιάζει θετικά σημάδια, με αύξηση των νέων αιμοδοτών. Ωστόσο, οι καλοκαιρινοί μήνες συνεχίζουν να προκαλούν ελλείψεις αίματος, γι’ αυτό το ΕΚΕΑ ενισχύει τις δράσεις ενημέρωσης και καλεί τους πολίτες να αιμοδοτούν τακτικά