Πλάνο 4 σημείων για να μπει φρένο στις ελλείψεις αίματος – Πού μπορούμε να δώσουμε αίμα αυτό το καλοκαίρι
Πλάνο 4 σημείων για να μπει φρένο στις ελλείψεις αίματος – Πού μπορούμε να δώσουμε αίμα αυτό το καλοκαίρι
Η εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα παρουσιάζει θετικά σημάδια, με αύξηση των νέων αιμοδοτών. Ωστόσο, οι καλοκαιρινοί μήνες συνεχίζουν να προκαλούν ελλείψεις αίματος, γι’ αυτό το ΕΚΕΑ ενισχύει τις δράσεις ενημέρωσης και καλεί τους πολίτες να αιμοδοτούν τακτικά
Αύξηση των νεαρών σε ηλικία αιμοδοτών, των αιμοδοτών που επανέρχονται και των ατόμων που δίνουν εθελοντικά αίμα για πρώτη φορά είναι τα στατιστικά που γεννούν αισιοδοξία σε σχέση με την προσφορά αίματος στη χώρα μας. Διαχρονικά, όμως, οι καλοκαιρινοί μήνες αποτελούν τον… εχθρό της συλλογής αίματος κυρίως λόγω απουσίας των αιμοδοτών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ελλείψεις.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) βρίσκεται επί ποδός να προλάβει τις εποχικές ελλείψεις αίματος.
«Παρά το γεγονός ότι φέτος συλλέξαμε 545.309 μονάδες αίματος, ποσότητα που φαντάζει επαρκής, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα ως χώρα να εξαλείψουμε το φαινόμενο των εποχικών ελλείψεων. Επομένως παρότι η συνολική εικόνα στην χώρα μας είναι θετική, υπάρχουν περίοδοι, πχ του Αυγούστου, οπότε και σωρευτικά παράγοντες όπως απουσία λόγω διακοπών ή/ και αύξησης του πληθυσμού λόγω τουρισμού, έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των «εποχικών» ελλείψεων, αφού οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές και η αιμοδοσία δεν λειτουργεί με απόθεμα (το αίμα και τα προϊόντα του δίδονται περίπου έως και ένα μήνα μετά την αιμοδοσία)», σημειώνει στο ygeiamou.gr η πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΑ, κυρία Έλενα Τσάγκαρη.
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) βρίσκεται επί ποδός να προλάβει τις εποχικές ελλείψεις αίματος.
«Παρά το γεγονός ότι φέτος συλλέξαμε 545.309 μονάδες αίματος, ποσότητα που φαντάζει επαρκής, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα ως χώρα να εξαλείψουμε το φαινόμενο των εποχικών ελλείψεων. Επομένως παρότι η συνολική εικόνα στην χώρα μας είναι θετική, υπάρχουν περίοδοι, πχ του Αυγούστου, οπότε και σωρευτικά παράγοντες όπως απουσία λόγω διακοπών ή/ και αύξησης του πληθυσμού λόγω τουρισμού, έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των «εποχικών» ελλείψεων, αφού οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές και η αιμοδοσία δεν λειτουργεί με απόθεμα (το αίμα και τα προϊόντα του δίδονται περίπου έως και ένα μήνα μετά την αιμοδοσία)», σημειώνει στο ygeiamou.gr η πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΑ, κυρία Έλενα Τσάγκαρη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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