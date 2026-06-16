Τι σημαίνει να προσπαθείτε να αλλάξετε τον σύντροφό σας σύμφωνα με την «ιδανική» εικόνα που έχετε στο μυαλό σας
Τι σημαίνει να προσπαθείτε να αλλάξετε τον σύντροφό σας σύμφωνα με την «ιδανική» εικόνα που έχετε στο μυαλό σας
Το τέρας του Φρανκενστάιν δεν υπάρχει μόνο στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, αλλά και στις... σχέσεις. Ένας ειδικός εξηγεί τι σημαίνει αυτό για το άλλο μας μισό και όλα όσα θα πρέπει να αναρωτηθούμε για την ίδια τη σχέση
Το 1818, η Mary Shelley φαντάστηκε στο μυθιστόρημά της έναν επιστήμονα, τον Δρα Φρανκενστάιν, ο οποίος επιχείρησε να δημιουργήσει ζωή συναρμολογώντας ανθρώπινα μέλη. Δύο αιώνες αργότερα, η ιστορία εξακολουθεί να εμπνέει τον κινηματογράφο και την ποπ κουλτούρα – αν και το τέρας του Φρανκενστάιν δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί πρωταγωνιστής μιας ρομαντικής κομεντί. Τι σχέση μπορεί να έχει, λοιπόν, με τις ερωτικές σχέσεις;
Την απάντηση δίνει ένας νέος όρος που έχει γίνει δημοφιλής στα social media: το «Frankensteining». Περιγράφει την τάση ενός ανθρώπου να προσπαθεί μονομερώς να αλλάξει τον σύντροφό του, μετατρέποντάς τον σε κάτι που δεν είναι, με βάση όχι την πραγματική του προσωπικότητα αλλά την εικόνα που ο ίδιος θα ήθελε να έχει απέναντί του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Την απάντηση δίνει ένας νέος όρος που έχει γίνει δημοφιλής στα social media: το «Frankensteining». Περιγράφει την τάση ενός ανθρώπου να προσπαθεί μονομερώς να αλλάξει τον σύντροφό του, μετατρέποντάς τον σε κάτι που δεν είναι, με βάση όχι την πραγματική του προσωπικότητα αλλά την εικόνα που ο ίδιος θα ήθελε να έχει απέναντί του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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