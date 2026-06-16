Τι σημαίνει να προσπαθείτε να αλλάξετε τον σύντροφό σας σύμφωνα με την «ιδανική» εικόνα που έχετε στο μυαλό σας

Το τέρας του Φρανκενστάιν δεν υπάρχει μόνο στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, αλλά και στις... σχέσεις. Ένας ειδικός εξηγεί τι σημαίνει αυτό για το άλλο μας μισό και όλα όσα θα πρέπει να αναρωτηθούμε για την ίδια τη σχέση